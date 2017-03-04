Битва римлян и неаполетанцев, вояж Юве в Удине

27-й тур итальянского чемпионата будет открыт грандиозным матчем между римской «Ромой» и «Наполи». Оба клуба являются довольно амбициозными, но совсем недавно они потерпели поражения в кубковых матчах. Как же это отразится на игре итальянских коллективов?

«Рома» располагается в турнирной таблице на второй позиции, на семь баллов отставая от «Ювентуса» и на пять очков опережая «Наполи». Конкурировать с «Ювентусом» в чемпионской гонке крайне непросто, но лёгкого пути никто и не обещал. На первый взгляд кажется, что отрыв туринцев слишком велик, но не стоит забывать, что команде Массимилиано Аллегри ещё предстоят матчи и с «Ромой», и с «Наполи», причём обе встречи станут для туринцев гостевыми, потому в теории «Ювентус» может потерять шесть очков всего в двух турах. Надежда у римлян остаётся, а это означает лишь то, что они ни в коем случае не будут сдаваться раньше времени. Матч против неаполитанцев может стать ключевым, ведь поражение сегодня окончательно выбьет команду Лучано Спаллетти из борьбы за скудетто, и можно будет досрочно везти чемпионский трофей в Турин. Если посмотреть на ситуацию немного под другим углом, то при текущей ситуации «Рома» имеет прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон, если же они позволят неаполитанцам обогнать себя, то их будет ожидать квалификационный раунд, который команде явно не нужен. В первую очередь для «Ромы» сегодня необходимо не проиграть, чтобы не подпустить к себе «Наполи», а если уж получится, то римляне поборются и за победу. На своём поле «Рома» в текущем сезоне одержала двенадцать побед в двенадцати матчах, продемонстрировав стопроцентный показатель. Забито в этих самых матчах было 36 мячей, а пропущено лишь восемь. Показатель впечатляющий, но всего один неудачный поединок может испортить картину. На неделе «Рома» довольно неожиданно потерпела поражение в римском дерби, пропустив от «Лацио» два безответных мяча в первом полуфинальном матче Кубка Италии. Если команда всерьёз нацелена на победу в данном турнире, то в ответном поединке необходимо громить соперника, но удастся подопечным Спаллетти ли это сделать? Многие аналитики обратили внимание, что в том самом матче «Рома» выглядела довольно уставшей, потому не торопятся делать римлян фаворитами сегодняшнего противостояния, но не стоит забывать, что сегодня на кону стоит очень многое, да и соперник будет не на много свежее.

«Наполи» в крайнем матче чемпионата сенсационно уступил «Аталанте», позволив сопернику отправить в свои ворота два безответных мяча. Примечательно, что «Аталанта» половину тайма играла в меньшинстве, но так называемая лучшая атака Италии не сумела забить ни единого мяча. На поле были все сильнейшие, Маурицио Сарри от безысходности даже бросил в атаку только отошедшего от травмы Аркадиуша Милика, но и он ничем не сумел помочь. Затем у «Наполи» был тяжелейший кубковый матч против «Ювентуса», в котором неаполитанцы сумели открыть счёт в концовке первого тайма, но слабая оборона всё же дала о себе знать. Во второй половине матча туринцы ответили тремя голами, не оставив сопернику практически ни единого шанса на выход в финал турнира. Если «Наполи» проиграет и сегодня, то сезон будет провален. Сарри сумел построить вполне неплохую команду, но она буквально за месяц успела вылететь из Лиги чемпионов и Кубка Италии, а также растерять уйму очков в Серии А. Вы, конечно, скажете, что в теории «Наполи» продолжает бороться за все трофеи, но надо быть реалистами, отыгрыш двух мячей у «Реала» в Лиге чемпионов или «Ювентуса» в Кубке Италии является практически невозможной задачей.

В последних пяти матчах, состоявшихся на «Олимпийском», «Рома» неизменно обыгрывала «Наполи», причём в трёх случаях гости не сумели даже забить. Возможно, и сегодня римляне являются фаворитами матча, особенно на фоне подавленного соперника.

«Рома» - «Наполи»

4 марта, «Олимпико» - 16:00

Прогноз Sport.ua - 1:1

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 2.16 Х - 3.62 П2 - 3.37

Завершать субботнюю программу Серии А предстоит матчу между «Миланом» и «Кьево». Гости не ведёт борьбу за высокие места, а вот «россонери» всерьёз нацелены на попадание по итогам сезона в еврокубки.

«Милан» ещё в январе вылетел из Кубка Италии, потерпев поражение от «Ювентуса» (1:2), поэтому у подопечных Винченцо Монтеллы нет шансов завоевать по ходу сезона хотя бы один трофей. Тем не менее, перед командой стоит вполне реальная задача – «Милану» необходимо пробиться в еврокубки и наиграть состав для борьбы на европейской арене. На данный момент «россонери» располагаются в турнирной таблице на седьмой позиции, отставая от заветной пятой строчки на три балла. Может сложиться впечатление, что задача вполне легкая, но не стоит забывать, что в конкурентах у «Милана» числятся «Интер», «Лацио» и набравшая феноменальную форму «Аталанта». Подбор участников довольно серьёзный, причём все они переживают определенного рода перестройку и хотят попасть в еврокубки, чтобы заявить о себе в полный голос. Во многом шансы «Милана» видятся реальными благодаря последним результатам, ведь в четырёх крайних матчах «красно-чёрные» набрали десять очков, обыграв «Болонью» (1:0), «Фиорентину» (2:1) и «Сассуоло» (1:0), а также добившись ничейного результата в гостевом поединке с «Лацио» (1:1). Лично я неоднократно высказывался о нестабильности «Милана» и ужасной игре в обороне, но Монтелла сумел выработать в команде дух победителя, что в футболе является очень важным фактором. Тренерскую работу просто нельзя не заметить, «россонери» прибавляют от матча к матчу, одерживая одну победу за другой. Неприятной новостью для команды станет отсутствие в сегодняшнем матче Иньяцио Абате, повредившего глаз. Напомню, что Абате принял участие в 26 матчах «Милана» в текущем сезоне и является важнейшим игроком команды.

С «Кьево» дела обстоят немного проще, ведь подопечные Роландо Марана с 35 очками в своём активе располагаются на одиннадцатой позиции. Вылет команде не грозит, о попадании в еврокубки речи тем более не идёт. Команда может действовать максимально раскрепощённо, ведь в случае поражения ни футболистов, ни тренерский штаб особо не поругают, а в случае победы успех отметят многие. Ещё совсем недавно «ослики» имели удручающую серию из пяти поражений во всех турнирах, но команда сумела поправить ситуацию. В последних пяти матчах итальянского чемпионата «Кьево» удалось одержать три победы, причём в числе поверженных команд числится даже «Лацио». Тем не менее, считаю данные результаты сугубо локальными и не верю в успех команды на длинной дистанции. «Милан» является безоговорочным фаворитом, который должен не просто побеждать, а делать это уверенно. «Кьево» не сумел отобрать у «Милана» ни одного очка за 12 лет. «Милан» уже 11 раз подряд обыграл «осликов» на «Сан-Сиро», пропустив за столь долгий период лишь четыре мяча.

«Милан» - «Кьево»

4 марта, «Джузеппе Меацца» - 21:45

Прогноз Sport.ua - 2:1

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 1.64 Х - 4.07 П2 - 5.5

«Удинезе» - «Ювентус»

5 марта, «Дачия Арена» - 16:00

Прогноз Sport.ua - 1:2

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 7.41 Х - 4.25 П2 - 1.5