Артур РУДЬКО: «Будем цепляться за первое место в чемпионате»

Голкипер «Динамо» Артур Рудько рассказал о желании киевлян побороться за первую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины.

— Артур, осенью Динамо много критиковали, но в первом весеннем туре бело-синие продемонстрировали отнюдь не весенний футбол…

— Согласен, в конце 2016 года мы не показали должного результата. Много очков потеряли, причем не соперники нас обыгрывали, а мы сами дарили им зачетные баллы. Динамо всегда должно демонстрировать хороший футбол и добиваться максимума. Поэтому я не могу сказать, что итоговый счет против Зари является чем-то особенным. Пускай даже вратарь пропустил, главное, чтобы коллектив побеждал. Надеюсь, во второй части чемпионата мы не будем расстраивать своих болельщиков.

— Динамо немного оторвалось от конкурента в борьбе за второе место…

— Повторюсь, такому клубу, как Динамо, смотреть нужно только наверх. А сейчас мы имеем 13-очковое отставание от нашего главного противника на внутренней арене, Шахтера. Значит, чтобы попытаться догнать оранжево-черных, нам уже нельзя оступаться.

— Считаешь, еще реально составить конкуренцию горнякам?

— Шансы есть, и пускай они небольшие — мы будем цепляться, это я гарантирую.

— Динамо сейчас близко к своим лучшим кондициям?

— Пока не могу сказать что-то конкретное по этому поводу. Еще рано давать прогнозы — сыгран один тур. На сборах команда провела более 10-ти контрольных встреч, но по сравнению с официальными матчами это все не то. Да, мы победили луганчан, соперника, который в последние годы прогрессирует. Но впереди нас ожидают не менее серьезные поединки. Как, к примеру, ближайший — против неуступчивого Олимпика, ведущего борьбу за попадание в первую шестерку.