Сергей КОНОВАЛОВ: «За ничью с Динамо команде выдали $100 тысяч»

В пятницу, 3 марта, в гостях у Sport.ua побывал экс-полузащитник киевского «Динамо», «Днепра» и сборной Украины Сергей КОНОВАЛОВ. Он оценил шансы национальной сборной Украины в предстоящем с хорватами, рассказал о случаях стимулирования третьей стороной в футболе, об игровой карьере в Корее, о планах на будущее и многом другом.

— Первый вопрос — о сборной. Чего ожидать от матча с Хорватией? Какие шансы у нашей сборной преодолеть отбор чемпионата мира?

— Сейчас все говорят о предстоящем матче с хорватами. Всех это беспокоит, считают, что это ключевая игра. Я отношусь к этому немножко по-другому. Матч действительно важный, но не стоит зацикливаться на том, что, если будет неудача в этой игре, то шансы могут быть потеряны. Да, матч один из ключевых. От того, как наша сборная сыграет с хорватами, многое может поменяться и зависеть. На мой взгляд, больше хорваты должны переживать, для них эта игра важнее. Если они обыграют Украину — смогут спокойно вздохнуть и на процентов девяносто обеспечат себе попадание в финальную часть чемпионата мира. Наша сборная, не думаю, что будет бежать сломя голову, пытаться обыгрывать хорватов в Хорватии. Главное — чтобы вся команда сыграла четко, слаженно. Если мы не пропустим, то будут шансы хорошо завершить матч. Ничья, я считаю — это будет положительный результат.

— Давайте поговорим об украинской Премьер-лиге. Мы видим последние тенденции: только «Динамо» и «Шахтер» оставляли у себя высококлассных легионеров до определенного момента. Теперь уже и из «Динамо» начали уезжать ребята. Как долго «Шахтеру» удастся удерживать своих легионеров (Тайсона, Марлоса, Фреда, Бернарда), учитывая уровень чемпионата?

— Сложно сказать. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, какая атмосфера и что происходит внутри «Шахтера», в коллективе. Наш чемпионат сейчас, к сожалению, оказался в глубокой яме. Еще года два-три было не так. Мы скатились. Футболисты наших топовых клубов уезжают куда угодно: в Норвегию, в Иран, на Мальдивы. Потому что и спокойнее, и уровень чемпионата не тот, чтобы быть здесь.

Бразильцев «Шахтера», которые могут быть востребованы в любом европейском клубе, видимо, устраивают материальные условия, база. Зачем напрягаться где-то, если здесь все хорошо, и при этом получать нормальную заработную плату?

— Пока хватит терпения у президента клуба выполнять свои финансовые обязательства, скорее всего, да?

— Так и есть. Либо ты патриот, чего, я думаю, очень мало... Есть, конечно, ребята, которые остались играть, чтобы поддержать команду. В «Днепре» в основном, может быть, это касается возрастных футболистов. Они могли бы еще тоже поехать поиграть где-то, но не бросают клуб в тяжелое время.

— Зозуля говорил, что зарплата в «Бетисе» у него была в четыре раза меньше, чем в «Днепре». Все-таки Зозуля по украинским меркам — высококлассный футболист, игрок сборной. Значит, рынок зарплат именно для украинцев был настолько переоценен?

— Думаю, это не секрет для людей, которые имеют к футболу какое-то отношение — что уровень зарплат в украинском чемпионате пять лет назад был очень сильно завышен, искусственно придуман руководителями клубов, которые имели финансовые возможности. Подняли планку так высоко, что некоторые футболисты потеряли землю под ногами. На самом деле это все было искусственно. Кто-то до сих пор не может сложить себе цену.

— Например?

— Я не хотел бы называть фамилии. Зачем? Это не совсем корректно. Я считаю так: если хочешь играть в футбол — играй. 20 000 условных единиц в месяц — для футболиста приличная зарплата.

— Вы уже полтора года пребываете в творческом отпуске. Какой категории у Вас лицензия? Какие планы на будущее? Вы хотите остаться в футболе? Вы выступаете за сборную ветеранов Украины. Наверное, хотите чего-то большего?

— Хорошо, что создали сборную ветеранов Украины. Это под эгидой Федерации футбола Украины. Меценат Олег Собуцкий взял это на себя, он безумно любит футбол, патриот до мозга костей. Конечно, я хотел бы работать в футболе, тренировать — это, наверное, самое большое желание сейчас. К сожалению, нет возможности, потому что команд все меньше и меньше, а лицензированных тренеров все больше и больше.

— У Вас лицензия не истекла еще? Все нормально?

— У меня лицензия категории А, подтверждение проходит раз в три года, здесь все нормально. Лицензия есть, осталось только найти место работы.

— В «Динамо» не предлагали, в академии?

— Я работал когда-то в «Динамо», в школе начинал, но не сложилось как-то. Напрашиваться особо не хочется.

— Топ-5 историй из вашей игровой и тренерской карьеры. В стиле «Васильевич, я могу пробить!» и «Тигру недодают мяса»...

— Это уже, наверное, заезженные истории. Есть что вспомнить, но детям рассказать нечего. Не хотелось бы все это рассказывать. Когда к вам ехал, вспоминал свою футбольную историю, как все начиналось. Я вспомнил один примечательный момент, это касается моего появления в основном составе «Днепра». Это был 1991 год, последний чемпионат СССР, я считался игроком основного состава «Днепра». Тогда меня вызвали в юниорскую сборную Советского Союза. Они уже были чемпионами Европы, готовились к чемпионату мира в Португалии. Я до этого не привлекался в сборную, и вот меня вызвали на какой-то сбор. Я съездил, сыграли на турнире. За мной наблюдали до этого, но не приглашали. И тут меня взяли, понравился я, наверное, Геннадию Ивановичу Костылеву. Оставалось меньше двух месяцев до чемпионата мира. Я вернулся со сборов в «Днепр». Мне в сборной дали программу подготовки. А через недели две нас должны были опять забрать готовиться к чемпионату. Мне дали программу, сказали: «Ни в коем случае не травмироваться». Расписали программу, как бегать. Я приехал, «Днепр» проиграл, было собрание. Я жил на базе тогда, вышел на поле, по программе выполнял работу, которую расписали. Смотрю, бежит массажист, зовет меня, говорит: «Давай быстрее в актовый зал, тебя одного ждут. Мефодьевич приехал, всю команду собрал». Понимаю, что все старшие, я молодой, 19 лет. Захожу — все сидят, смотрят на меня. Молодой пришел, звезда. Не успел я присесть на свое место — и Мефодьевич говорит: «Обратите внимание, снизошел к нам, Сережа пришел. Присаживайся, мы тут тебя ждем». Тогда жили на базе, был один телефон в холле, по межгороду можно было звонить, очередь всегда была. Днем, когда можно было, я звонил домой, рассказывал, как в сборной. Мефодьевич говорит: «Я приехал на базу, сидит Сережа с телефоном, во рту жвачка «Hubba Bubba», портмоне через плечо, футболочка Гавайи и кричит в телефон: «Але, мама, я сейчас еду на чемпионат Галактики»». И в таком же духе так меня пристыдил, что я не знал, куда деться. Понимаю, что что-то я не так сделал. После этого я, естественно, забросил программу, которую мне в сборной дали, готовился с командой. Такая вот история была. Не знаю, веселая она или нет, но она меня многому научила и где-то организовала, что клуб есть клуб, ты должен здесь доказывать. А в сборную тебя пригласили, потому что ты здесь что-то из себя представляешь.

— Еще есть подобные истории?

— Мы играли вместе с другом Сергеем Кормильцевым, потом разъехались кто куда. Я заканчивал в «Интере» (Баку). Так получилось, он тогда был в московском «Торпедо», я в Баку, у меня выходные, созвонились. Он спрашивает: «Что делаешь?». Отвечаю: «Сижу, ничего не делаю». Говорит: «У нас тоже выходные, приезжай в Москву, увидимся». Я прилетел в Москву, в Домодедово, выхожу в зал прилета — нет его. Подходит ко мне парень с подносом, с рюмочкой: «К нам приехал, к нам приехал Сергей Борисович дорогой!». Говорю: «Где эта морда?». Он: «Не велено говорить». Потом, естественно, встретились, провели время вместе. К сожалению, сейчас редко видимся, вернулся на Родину, в Барнаул.

— У него была дисквалификация за то, что он поставил в букмекерской конторе на игру собственной команды, это было удивительно. У него авантюрный склад характера еще в те времена был, когда вы вместе играли?

— В душе мы все авантюристы. Эта ситуация была лет семь назад, я это прекрасно знаю. Не знаю, что им двигало. Чужая душа — все равно потемки.

— Предлагал Вам пойти в букмекерскую контору?

— Что здесь скрывать? Я сам иногда, когда Лига чемпионов, могу. Это твое желание. Веришь, что победит «Шахтер» — ставишь на него.

Но опускаться до такого... Я не хотел бы это комментировать, потому что это неприятно, это грязь.

— Иван Яремчук сказал, что больше миллиона долларов в казино и в покер проиграл. Роман Максимюк признавался, что на третий сезон в «Днепре» увлекся казино — и проиграл несколько сотен тысяч долларов. К сожалению, наверное, они не одиноки. Много ли еще примеров, когда футболисты во время карьеры или после нее рисковали и в итоге остались ни с чем?

— Это не риск. Я сам в казино заходил, и тоже немаленькую сумму оставил там. Это глупость. У нас в чемпионатах Украины футболисты ходят с гаджетами, перед игрой чуть ли ни сами на себя или против себя ставят. Это уже не футбол.

— Если на себя — это не плохо. Как часто Вы сталкивались с мотивацией третьей стороной? Может быть, выступая за «Арсенал»?

— Это совсем другое. Есть третья сторона, которая предлагает определенный гонорар за то, что ты будешь биться с соперником. Это разные вещи. Я не считаю, что это неправильно. Это нормально, мне кажется.

— Была история, что победили «Шахтер»? «Арсенал» побеждал «Шахтер», не помню, при Вас это было или нет...

— «Арсенал» побеждал «Шахтер» один раз в Донецке 1:0. Меня не было тогда. При мне было, что «Арсенал» дважды сыграл вничью с киевским «Динамо»: 0:0, по-моему, и 1:1.

— Договариваются с футболистами или с руководством клуба — и руководство клуба говорит вам: «Тройные премиальные, если вы берете очки»? Или на футболистов выходили? Как это происходит? Уже можно рассказывать...

— В принципе можно. Когда мы отобрали очки у «Динамо», мне позвонили и сказали: «Никто не ожидал, что «Арсенал» будет биться с «Динамо», команде передали благодарность».

— Какая это была благодарность? 100 тысяч долларов на всю команду, или какая сумма?

— Именно такая.

— Угадал. Это был один такой прецедент на Вашей памяти?

— За две игры с «Динамо» это было.

— Причем Вам не обещали заранее, это было по факту? Это была добрая воля руководства «Шахтера», да?

— Да. Хотя тогда уже у «Арсенала» начались проблемы с финансированием клуба, постоянные задержки. Мы как раз на эти деньги улетели на промежуточный сбор в Турцию.

— Известно, что и «Динамо», и «Шахтер» стимулировали другие команды, если те отбирали очки у соперника. Было ли такое среди команд-аутсайдеров?

— У меня такого не было. У меня была такая ситуация, сейчас вспомнил: последний чемпионат Советского Союза, последний матч. «Металлист» в зоне вылета, «Днепр» играет дома с «Пахтакором». «Металлист» уже, видимо, решил свои вопросы с последним туром, но им нужно было, чтобы мы не проиграли «Пахтакору» — тогда «Металлист» остается. Я молодой парень, меня не посвящали, я в составе, играю. 1:0 выигрываем, были моменты для хорошей атаки, мне не отдают мяч. Что-то не то. В итоге мы проигрываем. На следующий день Андрей Сидельников передал...

— 100 долларов?

— Нет, рубли.

— Сколько? 1000 рублей?

— Гораздо больше.

— 5000?

— Больше.

— Это была очень большая сумма, квартиру можно было купить тогда на эти деньги...

— Да, машину точно можно было купить. Тогда мне стало понятно. Эта информация все равно потом всплыла — и долго натянутые отношения были между «Днепром» и «Металлистом».

— Говорят, что это была одна из причин напряженных отношений между фанами...

— Да, потому что все знали.

— Вчера у нас в гостях был Николай Павлов, вспоминали историю, которая произошла тоже с «Металлистом». Всех не посвятили в ситуацию, выиграли, а потом отдавали...

— Да, была такая ситуация.

— Была встреча на трассе...

— Да. Не буду фамилии называть, но мы все равно об этом потом узнали. Мы где-то догадывались, может быть, нас это и расслабило. Если бы нам ничего не говорили, мы бы выиграли. Я считаю, что ключевая игра, почему мы тот чемпионат не довели до равенства очков — сыграли вничью в Запорожье с «Металлургом».

— С «Кривбассом» тоже...

— С «Кривбассом» была ничья, но там была хорошая игра, нельзя сказать, что у нас было огромное преимущество. Думаю, чемпионство мы упустили в Запорожье. Хотя, если бы нам не расслабили в Харькове, не сказали, что вопрос решен, два очка у нас в кармане — было бы по-другому.

— Почему сами игроки отвозили деньги? На трассе...

— Мы ехали в автобусе все вместе. Подъехали ребята — отдали.

— «Динамо», может, больше дало?

— Сложно судить. Мы тогда не вникали в это.

— Но больше в том чемпионате не было подобных прецедентов, все честно выигрывали?

— Это один такой случай, неприятно его вспоминать. Говорю же, может быть, если бы нас не посвящали, мы бы настраивались на эту игру, как на матч, который нужно выиграть.

— Вы поиграли в Израиле, Китае, Корее, Азербайджане. Там сталкивались со стимулированием третьей стороной? Были какие-то прецеденты?

— Точно могу сказать, что в Корее такого не было. В Азербайджане я не вникал. Может быть, там и были такие моменты, но напрямую я не знаю. В Израиле то же самое. Команда осталась без спонсора, собирали деньги болельщики. То есть там совершенно другая ситуация, там мы выгрызали каждый матч. В Израиле пример патриотизма: футболисты, которые могли перейти в другой клуб, остались для того, чтобы помочь команде. И все-таки оставили ее тогда в Высшей лиге.

— Вы на одной из предыдущих наших веб-конференций говорили, что в Корее зарплата была восемь тысяч долларов в месяц. Это был Ваш самый большой контракт в игровой карьере?

— Нет, конечно. Это были первые большие деньги. Уезжая из Киева тогда в Южную Корею, я начал задумываться, не особо хотел туда, потому что далеко. Маленький ребенок еще был, сын, два года. Очень далеко, я понимал, что будет сложно, не очень хотел. У меня была встреча с Григорием Михайловичем, мы сели, он взял лист бумаги и расписал, что я могу заработать в киевском «Динамо» за год, выигрывая все.

— В Корее насколько больше получилось?

— Намного.

— В сколько раз?

— Раз в 20, наверное. Помимо зарплаты по контракту, я получил бонусы, сразу получил подъемные.

— 100 тысяч долларов или сколько?

— Больше. В то время, это был 1996 год, я даже не мог представить, что такие деньги можно сразу получить.

— Сколько? Уже можно говорить, 20 лет прошло, деньги потрачены...

— Где-то 250 тысяч.

— Это очень хороший был бонус. И еще «Динамо» Вас продало и получило деньги?

— Корейцы не знали, дело в том, что контракт был так составлен... Они думали, что купили меня, но на два года взяли в аренду за эту сумму. По-моему, 800 тысяч заплатили за меня «Динамо».

— С Ткаченко была ситуация...

— У нас были очень интересные контракты с киевским «Динамо». Ты с «Динамо» подписывал вечный контракт. Оказывается, если ты вовремя не подаешь, автоматически наступает пролонгация на такой же срок или даже больший. Вырваться из «Динамо»... Если ты отыграл и у тебя законился контракт, ты имеешь право уйти. Или, если хочешь подписать новый контракт с «Динамо», то обговариваешь условия. Сейчас же к этому пришли.

— Были ли ситуации, когда были предложения, но «Динамо» не дало добро или помешал вечный контракт?

— Не могу жаловаться. У меня был контракт с корейцами на два года, у меня было предложение и от этого корейского клуба, и от других корейских клубов.

— Вы же там неплохо играли, забивали, да?

— Думаю, неплохо. Два Кубка чемпионов Азии подряд, и я там не последнюю роль, думаю, сыграл. Первое предложение было от клуба «Пхохан Стилерс», где я играл. Я и сам хотел вернуться, и меня влекло то, что Лобановский принял команду. Азия тогда не так освещалась, это я в Корее был звездой.

— Правда, что по «Евроспорту» крутили один из Ваших голов в Азиатской лиге, Лобановский увидел и спросил, кто это — и ему сказали: «Так у него же контракт с «Динамо»?

— Это правда, мне это рассказывал Чубаров. «Динамо» было на сборах в Израиле. Как в Европе «Евроспорт», так в Азии «Star Sports». Как раз это совпало с полуфиналом или финалом азиатского Кубка чемпионов. Показывали игру по «Star Sports». Валерий Васильевич смотрел не только наш чемпионат, а весь футбол. Говорили, что Чубарова спросили: «Что за мальчик?». Он сказал: «Наш». Нужно вернуть. Но это из рассказов Александра Федоровича.

— Получается, Вы тогда вернулись и были одним из самых высокооплачиваемых футболистов в «Динамо»?

— Да. Я заработал достаточно за два года в Корее, поэтому не думал о деньгах, я просто хотел вернуться в большой футбол, европейский, еще чего-то добиться. Если бы я сейчас переходил — естественно, я бы сначала оговорил финансовые условия. Тогда я был авантюристом, романтиком, хотел просто вернуться, себе что-то доказать и добиться чего-то в Европе именно с этой командой. В детстве я только мог представлять, как же попасть в этот клуб, как там играть, там такие люди играли...

— В Корее Вас за своего не принимали? Все-таки внешность у Вас такая, что можно и за корейца Вас принять...

— До сих пор друзья смотрят на фотографию и говорят: «Так где ты здесь?».

— Генеалогическое древо свое не изучали? Может, там были приехавшие в Украину корейцы?

— Нет. Хотя разрез глаз у меня узкий, похож на корейца. Тогда многие корейцы, к сожалению, даже не знали, где находится Украина. Сейчас, думаю, нашу страну уже хорошо знают.

— Почему не удалось стать лидером команды? Все-таки на Вас, наверное, рассчитывали как на твердого игрока основы, возвращая их Кореи. Да, Вы выходили на замену, приносили пользу команде, но не стали тем, кем были в Корее, да?

— Да, я часто об этом думаю. Когда я уезжал в Корею, у меня была серьезная травма, мне сделали операцию. Помню эти боли, которые я долго терпел до конца чемпионата, уколы. Я хотел играть, но, видимо, это не мое было. В «Днепре», в «Динамо» вроде бы все было. Но в «Динамо» я перенес три операции. Из-за этого ты не можешь постоянно конкурировать. Тебе делают операцию, потом ты восстанавливаешься, затем возвращаешься, доказываешь. Есть основной состав, а остальные в любой момент могут заменить. Ты ждешь, когда кто-то выпадет, чтобы у тебя появился шанс, ты за него цепляешься и не отдаешь это место, зубами выгрызаешь его. Я выпадал с травмами на два-три месяца, восстанавливался. Я подумал, что нужно сменить клуб. Но меня не отпускали, в 1999-2000 годах я начал играть — и опять травма, операция, восстановление. Потом я уехал в Китай.

Продолжение интервью ожидайте позже...

Беседовал Максим РОЗЕНКО, текстовая версия — Дария ОДАРЧЕНКО