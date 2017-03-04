Василий РАЦ: «Даже Блохин не позволял себе того, что делает Хачериди»

Бывший игрок «Динамо» Василий Рац прокомментировал проблемную ситуацию с Евгением Хачериди.

«Хачериди нужно было уже давным-давно отпускать, зная его характер и то, как он реагирует на некоторые вещи. В «Динамо» дошли до такого тупика, когда и продать его уже сложно, потому что не играет, и оставлять нельзя, поскольку коллектив должен быть здоровым внутри. Тем более если недоволен ведущий игрок, который, по моему мнению, является одним из лучших центральных защитников в Украине. Думаю, сборная Украины хорошо сыграла в отборочных матчах ЧМ-2018 благодаря Хачериди. Если бы его не было, нашей команде было бы очень непросто. Евгений – ведущий игрок, но почему он себя так ведет и как это произошло, сложно сказать. Если Хачериди из-за его характера перевели в дубль, то, конечно же, это правильно.

В команде любой игрок, независимо от того - ведущий он или нет, основной или запасной - должен вести себя прилично. В наше время даже Олег Блохин, который считался самым звездным исполнителем, не мог себе позволить того, что позволяет себе Хачериди. Если бы Олег Владимирович позволил себе так вести, то его посадили бы на скамейку запасных и карьера могла пойти совершенно другим путем. Не знаю, что на самом деле произошло с Хачериди. Говорят, он снизил к себе требования и не полностью выкладывается на тренировках, утратил мотивацию. Конечно же, это неправильно - держать игрока. Его нужно было отпускать из «Динамо», когда он был на пике своей карьеры и хотел уйти. То же самое, считаю, и с Ярмоленко. Однозначно Андрея передержали. У него не будет уже в дальнейшем такой мотивации. Может одну-две игры он сыграет на высоком уровне, но такой стабильности, как раньше, у него не будет. Не будем забывать, что «Динамо» потеряло большие деньги, потому что Ярмоленко уже не продадут за ту сумму, которую могли предложить раньше. Мое мнение: играть на высоком уровне, как раньше, Ярмоленко вряд ли уже будет. А если будет, то ведущий европейский клуб не заплатит за него большие деньги», - сказал Рац.