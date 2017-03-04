Тимощук получил тренерский PRO-диплом УЕФА из рук президента ФФУ

Вчера рекордсмен национальной сборной Украины (144 поединка), экс-игрок «Шахтера» и «Баварии» Анатолий Тимощук получил PRO-диплом УЄФА из рук главы Федерации футбола Украины Андрея Павелко.
Напомним, что Анатолий Тимощук стал выпускником десятого набора тренерских курсов в Украине, а его звездными «однокашниками» стали Дарио Срна, Мариуш Левандовский, Роман Санжар, Александр Бабич, Валерий Кривенцов, Андрей Демченко, Владимир Мазяр и другие.
Источник — Федерация футбола Украины
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