Тимощук получил тренерский PRO-диплом УЕФА из рук президента ФФУ

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Кофеин могут внести в список запрещенных препаратов 13:21 — vs-2006-vs Вы с ума сошли? Распространять бред агентства дезинформации ТАСС... Дожились... 13:09 — vitaha33 вибачте, але це брєд. Спортсмен не може випити чашечку кави? Так всі її п'ють і всі в рівних умов... 12:57 — ding01 такое ощущение что скоро спортсмены будут питаться только из тюбиков специально очищенной смесью