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Динамо сыграет в белом, Олимпик – в сине-голубом

Состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам

  • 04.03.2017 12:15
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Метки
ФК Олимпик
© ФК Олимпик

Утром в день игры «Динамо» – «Олимпик» состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам, на котором были утверждены комплекты формы, в которых команды проведут матч.

Динамовцы сыграют в своей домашней белой форме (голкипер - в салатовом). «Олимпик» тоже проведет матч в своих традиционных цветах – сине-голубых (голкипер – в черном).

Источник — ФК Динамо Киев

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