Динамо сыграет в белом, Олимпик – в сине-голубом

Утром в день игры «Динамо» – «Олимпик» состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам, на котором были утверждены комплекты формы, в которых команды проведут матч.

Динамовцы сыграют в своей домашней белой форме (голкипер - в салатовом). «Олимпик» тоже проведет матч в своих традиционных цветах – сине-голубых (голкипер – в черном).