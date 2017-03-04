Динамо сыграет в белом, Олимпик – в сине-голубом

Утром в день игры «Динамо» – «Олимпик» состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам, на котором были утверждены комплекты формы, в которых команды проведут матч.
Динамовцы сыграют в своей домашней белой форме (голкипер - в салатовом). «Олимпик» тоже проведет матч в своих традиционных цветах – сине-голубых (голкипер – в черном).
Источник — ФК Динамо Киев
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