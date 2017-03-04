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Андрей Шевченко посетит матч Динамо – Олимпик

Наставник национальной сборной будет следить за игрой украинских футболистов

  • 04.03.2017 12:08
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ФФУ. Андрей Шевченко
© ФФУ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко планирует лично посетить сегодняшний матч 20-го тура украинской Премьер-лиги «Динамо» – «Олимпик».

Учитывая, что в предыдущем поединке отечественного чемпионата в составе Динамо на поле выходили сразу девять украинцев, а Олимпика – тринадцать, тренеру, видимо, будет на кого посмотреть.

Матч «Динамо» – «Олимпик» нечнется в 17:00.

Источник — zbirna.com

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