Андрей Шевченко посетит матч Динамо – Олимпик

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко планирует лично посетить сегодняшний матч 20-го тура украинской Премьер-лиги «Динамо» – «Олимпик».
Учитывая, что в предыдущем поединке отечественного чемпионата в составе Динамо на поле выходили сразу девять украинцев, а Олимпика – тринадцать, тренеру, видимо, будет на кого посмотреть.
Матч «Динамо» – «Олимпик» нечнется в 17:00.
Источник — zbirna.com
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