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Роберто МАНЧИНИ: «Я бы хотел стать главным тренером сборной Италии»

Экс-наставник «Интера» считает, что в итальянской команде подрастает новое поколение сильных игроков

  • 04.03.2017 11:44
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eurosport.com. Роберто Манчини
© eurosport.com. Роберто Манчини

Бывший наставник «Интера» Роберто Манчини выразил желание возглавить сборную Италии.

«Я бы хотел стать главным тренером сборной Италии по многим причинам. В стране появилось много молодых и талантливых футболистов. Думаю, через пару лет мы увидим очень сильную сборную Италии. Берарди, Бернадески, Кьеза, Доннарумма, Локателли, Гальярдини – это очень хорошие футболисты», – сказал Манчини.

Источник — Corriere dello Sport

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