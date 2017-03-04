Роберто МАНЧИНИ: «Я бы хотел стать главным тренером сборной Италии»

Бывший наставник «Интера» Роберто Манчини выразил желание возглавить сборную Италии.
«Я бы хотел стать главным тренером сборной Италии по многим причинам. В стране появилось много молодых и талантливых футболистов. Думаю, через пару лет мы увидим очень сильную сборную Италии. Берарди, Бернадески, Кьеза, Доннарумма, Локателли, Гальярдини – это очень хорошие футболисты», – сказал Манчини.
Источник — Corriere dello Sport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.