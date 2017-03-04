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Юрген КЛОПП: «Летом в Ливерпуле появится несколько новых игроков»

Наставник «Ливерпуля» рассказал о намерении клуба серьезно усилиться в летнее межсезонье

  • 04.03.2017 10:32
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Метки
ФК Ливерпуль. Юрген Клопп
© ФК Ливерпуль. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о планах на летнее трансферное окно.

«Мы все еще должны сделать правильные трансферы. На высшем уровне без этого никуда. Если показываешь футбол топ-класса, никто даже не заикнется о трансферах, но если у команды проблемы, каждый будет спрашивать об усилении состава. Такова ситуация, в которой мы находимся, и мы уже работаем над этим. Летом «Ливерпуль» будет тратить деньги на новых игроков.

Сколько именно будет новичков? Несколько», –  сказал Клопп.

Источник — Goal.com

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