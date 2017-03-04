Юрген КЛОПП: «Летом в Ливерпуле появится несколько новых игроков»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о планах на летнее трансферное окно.

«Мы все еще должны сделать правильные трансферы. На высшем уровне без этого никуда. Если показываешь футбол топ-класса, никто даже не заикнется о трансферах, но если у команды проблемы, каждый будет спрашивать об усилении состава. Такова ситуация, в которой мы находимся, и мы уже работаем над этим. Летом «Ливерпуль» будет тратить деньги на новых игроков.



Сколько именно будет новичков? Несколько», – сказал Клопп.