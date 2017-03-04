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Максим БЕРЕЗКИН: «Предлагали Ротаню перейти в Звезду, но он отказался»

Президент кропивницкой команды – о несостоявшемся переходе Ротаня

  • 04.03.2017 10:23
  • 525 просмотров
  • 4 комментария
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1football.info. Максим Березкин
© 1football.info. Максим Березкин

Президент «Звезды» Максим Березкин рассказал о том, что Руслан Ротань мог оказаться в клубе из Кропивницкого.

«Когда в летнее межсезонье начались эти проблемы в «Днепре», рассматривался вариант… Я не скажу, что там были переговоры, но был звонок Ротаню о том, чтобы он присоединился к «Звезде». Ему были озвучены условия, на что он ответил: «Я сначала пообщаюсь со своим руководством, а потом приму решение». Но ответил он отказом», - сказал Березкин.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    Ярик Ярославский
      Ярик Ярославский, 04.03.2017 10:26
    +1
    Смысл менять шило на мыло?
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    akiev5b
      akiev5b, 04.03.2017 10:34
    0
    Так "Звезда" останется, а "Днепр" закончился
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    ding01
      ding01, 04.03.2017 10:58
    +1
    akiev5b, 04.03.2017 10:34
    Так "Звезда" останется, а "Днепр" закончился
    кто это тебе сказал?
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    Vyacheslav Krusser
      Vyacheslav Krusser, 04.03.2017 11:00
    0
    ding01, 04.03.2017 10:58
    akiev5b, 04.03.2017 10:34
    Так "Звезда" останется, а "Днепр" закончился

    кто это тебе сказал?
    А что это не видно?
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