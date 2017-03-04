Максим БЕРЕЗКИН: «Предлагали Ротаню перейти в Звезду, но он отказался»

Президент «Звезды» Максим Березкин рассказал о том, что Руслан Ротань мог оказаться в клубе из Кропивницкого.

«Когда в летнее межсезонье начались эти проблемы в «Днепре», рассматривался вариант… Я не скажу, что там были переговоры, но был звонок Ротаню о том, чтобы он присоединился к «Звезде». Ему были озвучены условия, на что он ответил: «Я сначала пообщаюсь со своим руководством, а потом приму решение». Но ответил он отказом», - сказал Березкин.