Олег КУЗНЕЦОВ: «Динамо должно легко обыграть Олимпик»

Бывший защитник «Динамо» Олег Кузнецов поделился ожиданиями от матча киевлян с «Олимпиком», который состоится 4 марта в 17:00.

- Надеюсь, игра получится интересной. По интриге, наверное, это будет матч тура, ведь обе команды находятся в первой шестерке. И потом, первая игра «Динамо» после зимнего перерыва на своем поле обещает быть увлекательной. Команда должна реабилитироваться за неудачно проведенную осеннюю часть сезона. Думаю, зрители придут, и киевляне порадуют хорошей игрой. Мне кажется, они должны достаточно легко обыграть соперника – для этого есть много предпосылок. Во-первых, как я уже сказал, это первый матч перед своими зрителями, а во-вторых, в первом туре на выезде «Динамо» легко их обыграло в Сумах 4:0. Так что с моей стороны прогнозы самые оптимистические.

Также отмечу, что «Динамо» хорошо выглядело и в прошлой игре с «Зарей», хотя тот матч пропускало несколько ведущих игроков. Молодежь доказала, что команда неплохо поработала на сборах и сейчас находится в хорошем состоянии. Шанс давался всем.

- Чем еще вам запомнился поединок первого круга «Олимпик» - «Динамо»?

- Хорошо выглядели Ярмоленко и Гонсалес. Первый свой мяч за основную команду «Динамо» забил Цыганков. Думаю, он уже доказал, что готов полноценно играть в стартовом составе. По меньшей мере, игру он не испортит, а только усилит. Возможно, Виктор выйдет на замену и забьет, а, возможно, появится на поле в основном составе – решать Реброву. Может, в этот раз тренеры проведут ротацию.

- Со времени прошлой встречи «Олимпик» сильно поменялся?

- Некоторые изменения произошли во время зимнего перерыва: несколько игроков ушли, на их места появились новые. Повторюсь, мне кажется, киевляне должны победить достаточно легко.

- Каково ваше мнение о новичках «Динамо»? Какое впечатление они производят, и как вписываются в игру команды?

- Скорее всего, Пантич будет играть и с «Олимпиком» - обычно тренеры неохотно меняют линию обороны, да и Ребров хорошо отзывался об этом защитнике. Кадар еще не совсем вписался в игру, ему нужно еще немного времени, думаю, он не выйдет на поле с первых минут. Шепелев хорошо проявил себя в прошлой игре, но, скорее всего, дадут играть Рыбалке, который отбыл дисквалификацию. К слову, на сборах Сергей играл немного выше, чем Шепелев, хотя в чем-то они похожи. То же касается Беседина и Яремчука. Роман может выйти с первых минут. Считаю, уход Мораеса не должен особенно сказаться. Словом, определенная ротация может быть.