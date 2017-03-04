Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ФЕДЕЦКИЙ: «За сборную должны играть ребята с украинским сердцем»

Защитник «Дармштадта» – о ситуации с возможной натурализацией Марлоса

  • 04.03.2017 09:27
  • 339 просмотров
  • 6 комментария
Метки
zimbio.com. Артем Федецкий
© zimbio.com. Артем Федецкий

Захисник збірної України Артем Федецький прокоментував ситуацію з можливою натуралізацією бразильського півзахисника «Шахтаря» Марлоса.

«До Марлоса, як до футболіста, питань немає. Він один з кращих футболістів в чемпіонаті України, якщо не кращий. Але ми говоримо зараз про збірну України.

За клуб може грати будь-хто. А за збірну повинні грати хлопці з українською душею та українським серцем. Був уже один Тайсон, гравець «Шахтаря», який кричав, що хоче грати за збірну України. І як тільки прийшов виклик з Бразилії, він зразу ж сказав, що хоче грати за Бразилію, бо це його збірна», - сказав Федецький.

Источник — #FootballHub

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    epikaey
      epikaey, 04.03.2017 09:43
    +3
    не важно как, можно даже плохо
    Ссылка
    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 04.03.2017 09:52
    +4
    А где сердце было на че2016? Или все кривоногие переживают что их не будут вызывать в сборную? И так превратили сборную в получение игровой практики!
    Ссылка
    Мирослав Скоков
      Мирослав Скоков, 04.03.2017 09:54
    +2
    Поважаю Артем Тебе, як футболіста та особистість, але не можу з тобою тут погодитися! НА чемпіонаті у Франції ми вже бачили, як наша рідна збірна із хлопців з українською душею та серцем, не грала як справжня команда однодумців та друзів, а мучилася на полі! І перед чемпіонатом і під час нього всі грали сам за себе! Бачили ми, як хлопці із українською душею та серцем лупили один одного по писку та ганебно спотворювали динамівський гімн! При цьому спотворювали гімн в більшості саме гравці із українським серцем, дешею та паспортом! Про що Ти горориш Артем? Якщо гравець професіонал і людина, а не безмозгла істота, і готова грати за збірну, то він реально підсилить її! Хто зараз буде грати, якщо Коноплянка, Зінченко, Зозуля тупо відпочивають від футболу, а про інших не говорю взагалі, бо вони або в сраній раші на заробітках, або в клубах хрен нзна яких ліг! На даний час в нас є реальний дефіцит креативних атакувальних гравців, які можуть розвивати атаки і їх завершувати! Навіть дубовий Бланко-Лещук зараз виглядає сильнішим від наших деяких збірників!
    Ссылка
    Владимир Тешнер
      Владимир Тешнер, 04.03.2017 10:01
    0
    Якщо Марлос виявив бажання грати за збірну чомуб і ні нехай одну гру зіграє а дальше буде видно &#128512;
    Ссылка
    kropivnizki_netu
    online
      kropivnizki_netu, 04.03.2017 10:09
    0
    Дорогу в сборную Федецкому и Зозуле.
    И насчет сердца - а какое оно, бандеровское типа Шухевича или советское типа Кожедуба и молодогвардейцев. Тех, кто под белые ручки тащил евреев в Бабий Яр, или кто рубился под Сталинградом???
    Ссылка
    stas0809
    online
      stas0809, 04.03.2017 10:16
    0
    З українським серцем,але з кривими ногами
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.