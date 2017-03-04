Захисник збірної України Артем Федецький прокоментував ситуацію з можливою натуралізацією бразильського півзахисника «Шахтаря» Марлоса.

«До Марлоса, як до футболіста, питань немає. Він один з кращих футболістів в чемпіонаті України, якщо не кращий. Але ми говоримо зараз про збірну України.

За клуб може грати будь-хто. А за збірну повинні грати хлопці з українською душею та українським серцем. Був уже один Тайсон, гравець «Шахтаря», який кричав, що хоче грати за збірну України. І як тільки прийшов виклик з Бразилії, він зразу ж сказав, що хоче грати за Бразилію, бо це його збірна», - сказав Федецький.