Карпаты – Александрия. Анонс

У неділю, 5 березня, «Карпати» на «Арені-Львів» у своєму першому в 2017-му році домашньому матчі прийматимуть «Олександрію», яка у цьому сезоні вперше має шанс поборотися не лише за місце у єврокубках, а й за «бронзові» медалі чемпіонату. «Леви», яким відступати у турнірній таблиці нікуди, налаштовані здобути лише перемогу.

В українській Прем’єр-лізі «Карпати» та «Олександрія» зустрінуться ювілейний,10-й раз, і «Олександрія» загалом не програє «Карпатам» вже п’ять (!) матчів поспіль: дві перемоги та три «мирові». На своєму ж полі «леви» ще жодного разу не програвали «містянам»: одна перемога та три нічиї. Востаннє підопічні Володимира Шарана приїжджали до Львова у квітні минулого року, коли була зафіксована бойова нічия – 2:2. У складі господарів дублем відзначився Артур Карноза, у гостей – Віталій Пономар та Артем Чорній.

Матч першого кола нинішнього сезону в Олександрії завершився поразкою підопічних на той час головного тренера «Карпат» Сергія Зайцева – 2:3, причому «зелено-білі» першими відкрили рахунок – після удару Павла Ксьонза, який, до речі, свого часу виступав і за «Олександрію». В складі «левів» також відзначився Амбросій Чачуа, а в господарів спочатку голи забивали Андрій Запорожан і Пономар. Під кінець же напруженого поєдинку м’яч у свої ворота «зрізав» захисник «Карпат» Іван Лобай.

Володимир Шаран, який свого часу був як гравцем, так і головним тренером «Карпат», не зможе у новому поєдинку з «левами» задіяти дискваліфікованого через допінг-скандал Станіслава Микицея. Натомість відбув дискваліфікацію капітан «містян» Запорожан. Взимку лави «Олександрії» поповнили Сергій Сімінін з «Ворскли» та Валерій Бондаренко зі «Скали». Був на зборах з командою і Юрій Габовда, але згодом він став гравцем іншого клубу з Львівщини – «Руху» з Винник. Капітан та гвардієць «Карпат» у Прем’єр-лізі Ігор Худоб’як може забити свій ювілейний, 30-й гол у чемпіонатах. Минулого тижня «Карпати» дозаявили ще трьох футболістів. Якщо досвідчені Олег Голодюк та Олександр Гладкий повернулися до складу «левів», то 20-річний бразильський нападник Рожеріо Алвеш лише очікує на свій дебют у складі львівського клубу.

У поточному чемпіонаті підопічні Олега Дулуба не знають радості такої необхідної для них перемоги вже чотири тури: нічия та три поразки. «Олександрія» ж приїде до Львова з рекордною для свого клубу гольовою серію, якав триває вже 12 (!) ігор – 26 голів. Чи продовжить представник райцентру з Кропивницького цю «забивну» традицію на «Арені Львів», дізнаємось після фінального свистка арбітра Євгена Арановського, для якого цей матч також ювілейним, 80-м. Раніше столичний арбітр провів 12 ігор за участю «Карпат»: +3=5-4 та 5 ігор за участю «Олександрії»: +1=3-1.

Юрій НАЗАРКЕВИЧ

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Боровик, Матвиенко, Нестеров, Дитятьев, Мирошниченко, Чачуа, Клец, Завийский, Худобяк, Ксенз, Гуцуляк

«Александрия»: Новак, Чеботаев, Басов, Шендрик, Цуриков, Банада, Запорожан, Козак, Чорний, Грицук, Кулиш

Дисквалификации: Микицей («Александрия»)

Травмы: Путраш («Александрия»)

Котировки букмекеров:

Марафон: 2,91 - 3,32 – 2,52

William Hill: 9/5 – 21/10 – 7/5

5 марта, воскресенье