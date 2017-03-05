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Карпаты
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Александрия
05.03.2017 14:00   ТВ-трансляция: 

Карпаты – Александрия. Анонс

Оновлені «леви» проти непоступливих «містян»

  • 05.03.2017 07:25
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Карпаты – Александрия. Анонс
У неділю, 5 березня, «Карпати» на «Арені-Львів» у своєму першому в 2017-му році домашньому матчі прийматимуть «Олександрію», яка у цьому сезоні вперше має шанс поборотися не лише за місце у єврокубках, а й за «бронзові» медалі чемпіонату. «Леви», яким відступати у турнірній таблиці нікуди, налаштовані здобути лише перемогу. 
 
В українській Прем’єр-лізі «Карпати» та «Олександрія» зустрінуться ювілейний,10-й раз, і «Олександрія» загалом не програє «Карпатам» вже п’ять (!) матчів поспіль: дві перемоги та три «мирові». На своєму ж полі «леви» ще жодного разу не програвали «містянам»: одна перемога та три нічиї. Востаннє підопічні Володимира Шарана приїжджали до Львова у квітні минулого року, коли була зафіксована бойова нічия – 2:2. У складі господарів дублем відзначився Артур Карноза, у гостей – Віталій Пономар та Артем Чорній.
 
Матч першого кола нинішнього сезону в Олександрії завершився поразкою підопічних на той час головного тренера «Карпат» Сергія Зайцева – 2:3, причому «зелено-білі» першими відкрили рахунок – після удару Павла Ксьонза, який, до речі, свого часу виступав і за «Олександрію». В складі «левів» також відзначився Амбросій Чачуа, а в господарів спочатку голи забивали Андрій Запорожан і Пономар. Під кінець же напруженого поєдинку м’яч у свої ворота «зрізав» захисник «Карпат» Іван Лобай.
 
Володимир Шаран, який свого часу був як гравцем, так і головним тренером «Карпат», не зможе у новому поєдинку з «левами» задіяти дискваліфікованого через допінг-скандал Станіслава Микицея. Натомість відбув дискваліфікацію капітан «містян» Запорожан. Взимку лави «Олександрії» поповнили Сергій Сімінін з «Ворскли» та Валерій Бондаренко зі «Скали». Був на зборах з командою і Юрій Габовда, але згодом він став гравцем іншого клубу з Львівщини – «Руху» з Винник. Капітан та гвардієць «Карпат» у Прем’єр-лізі Ігор Худоб’як може забити свій ювілейний, 30-й гол у чемпіонатах. Минулого тижня «Карпати» дозаявили ще трьох футболістів. Якщо досвідчені Олег Голодюк та Олександр Гладкий повернулися до складу «левів», то 20-річний бразильський нападник Рожеріо Алвеш лише очікує на свій дебют у складі львівського клубу.
 
У поточному чемпіонаті підопічні Олега Дулуба не знають радості такої необхідної для них перемоги вже чотири тури: нічия та три поразки. «Олександрія» ж приїде до Львова з рекордною для свого клубу гольовою серію, якав триває вже 12 (!) ігор – 26 голів. Чи продовжить представник райцентру з Кропивницького цю «забивну» традицію на «Арені Львів», дізнаємось після фінального свистка арбітра Євгена Арановського, для якого цей матч також ювілейним, 80-м. Раніше столичний арбітр провів 12 ігор за участю «Карпат»: +3=5-4  та 5 ігор за участю «Олександрії»: +1=3-1.
 
Юрій НАЗАРКЕВИЧ
 
Ориентировочные составы:
 
«Карпаты»: Боровик, Матвиенко, Нестеров, Дитятьев, Мирошниченко, Чачуа, Клец, Завийский, Худобяк, Ксенз, Гуцуляк
 
«Александрия»: Новак, Чеботаев, Басов, Шендрик, Цуриков, Банада, Запорожан, Козак, Чорний, Грицук, Кулиш
 
Дисквалификации: Микицей («Александрия»)
 
Травмы: Путраш («Александрия»)
 
Котировки букмекеров:
Марафон: 2,91 - 3,32 – 2,52
William Hill: 9/5 – 21/10 – 7/5
5 марта, воскресенье
«Карпаты»  «Александрия»  
Львов. Стадион «Арена-Львов». 14.00
ТВ-трансляция на телеканале «УНИАН»
 Арбитр: Евгений Арановский (Киев)
 Прогноз Sport.ua – 1:1

 

Источник — Sport.ua

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    7. 0:1
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    8. 3:3
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    9. 3:2
  • 0% (0)
    10. 2:2
  • 0% (0)
    11. 3:1
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    12. 2:1
  • 0% (0)
    13. 1:1
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    14. 3:0
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    15. 2:0
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