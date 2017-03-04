Севилья мечтает о чемпионстве, Барселона попробует взять реванш

В последних трех турах Ла Лиги мадридский «Реал» Мадрид добился всех трех возможных результатов. Поражение против «Валенсии», победа над «Вильярреалом» и ничья с «Лас Пальмасом». Все эти матчи, однако, объединяет одно – независимо от конечного результата, «Реал» играл очень слабо.
Матчи с «Лас Пальмасом» и «Вильярреалом» мадридцы «вытянули» только на последних минутах – не в последнюю очередь благодаря иногда спорным судейским решениям. И все же «лос бланкос» потеряли очки, из-за чего опустились на второе место турнирной таблицы. Да, в запасе у мадридцев еще один матч против «Сельты», но едва ли это можно расценивать, как стопроцентную гарантию трех очков.
В этом свете матч 25-го тура не выглядит легкой прогулкой. Мадридцам предстоит выездной матч на «Ипуруа», где «лос бланкос» сыграют против местного «Эйбара». Баски неплохо проводят текущий сезон, после 25-ти туров занимая седьмое место. А это значит, что «оружейники» являются претендентами на попадание в еврокубковую зону. И когда, как не в матче против участника Лиги чемпионов - мадридского «Реала», «Эйбар» может проверить свою способность играть на евроарене.
Мадридцы подходят к матчу субботы с некоторыми потерями в составе, что тоже, безусловно, на руку «Эйбару». Бейл и Мората пропустят игру из-за дисквалификации, а Варан и Криштиану, скорее всего, пропустят матч из-за травм.
Нужно признать, что кадровая ситуация у «Эйбара» ничем не лучше – Нано, Сарриеги, Риесго и Гарсиа травмированы, Лехуене пропустит игру из-за дисквалификации.
Сможет ли «Эйбар» воспользоваться не лучшей формой «Реала» и впервые за свою историю обыграть «лос бланкос» - узнаем в субботу, в 17:15.
«Эйбар» - «Реал» Мадрид
В прошлом сезоне «Барса» шокировала всех любителей футбола, проиграв галисийской «Сельте» с разгромным счетом. Но рассчитывал ли кто-то, что эта ситуация повторится? Букмекеры в подобный расклад не слишком-то и верили, но по факту – к 33-й минуте матча 7-го тура Ла Лиги «Сельта» вела в счете с преимуществом в три мяча.
В итоге, матч первого круга закончился победой «Сельты» со счетом 4:3.
На неделе Луис Энрике заявил, что не будет работать с «Барселоной» в следующем сезоне, так что в рамках 25-го тура встретятся бывшая и уже почти бывшая команды Лучо.
Традиционно, «Сельта» - очень неприятный и непредсказуемый соперник для «Барселоны». В последних шести матчах «Сельта» и «Барселона» побеждали по три раза, причем за один сезон в галисийско-каталонском противостоянии была, как и победа «Сельты» - 4:1, так и виктория «Барселоны» - 6:1.
Без Видаля и Матье обойдется «Барса», Фонтас не поможет «Сельте».
Центральный матч тура стартует в субботу, в 21:45.
«Барселона» - «Сельта»
«Атлетико» без чемпионских амбиций, «Валенсия» пытается не вылететь из Примеры. Таков (скажем честно, не очень впечатляющий) расклад имеют команды перед личной встречей.
На неделе мадридцы не сумели переиграть аутсайдера Примеры «Депортиво», при этом потеряв не только два очка, но и Фернандо Торреса. Испанец столкнулся с соперником, неудачно приземлился и покинул поле без сознания – на носилках. Сейчас жизни и здоровью Нандо ничего не угрожает, но его участие в матче 25 тура остается под вопросом.
Точно мы не увидим Аугусто Фернандеса и Бернабе (травмы), а также дисквалифицированного Година. У «Валенсии» под вопросом участие Нани и Родриго Морено.
«Валенсия» уже не выглядит так безнадежно, как еще туров десять назад, когда «лос чес» плелись у зоны вылета. За последние шесть туров валенсийцы умудрились «влететь» баскскому «Эйбару», расписать «сухую» ничью с «Бетисом» и, например, выиграть у мадридского «Реала». «Валенсия» может проиграть кому угодно, но может выиграть у любой команды Ла Лиги. Такие вот ребята.
За самым непредсказуемым матчем тура, следите в воскресенье, начиная с 21:45.
«Атлетико» Мадрид – «Валенсия»
А закончит программу тура противостояние баскского «Алавеса» и андалусийской «Севильи». Команды с противоположных концов Испании встретятся на «Мендисорросе», чтобы выявить сильнейшего.
Фаворитом в матче, безусловно, является «Севилья», но и «Алавес», несмотря на статус новичка Примеры, никто заранее не хоронит. В свой первый сезон в Примере после продолжительной паузы, баски заскочили прямиком в финал Кубка Короля. Попутно, в рамках Ла Лиги «Алавес» обыграл «Барселону» и «Вильярреал» - неплохой результат, как для команды, которую мы видели в Примере в последний раз, когда Неймару было 13 лет.
«Севилья» же удивляет даже больше, чем «Алавес», хотя и андалусийцы не пробились в финал Кубка Короля и в этом сезоне Ла Лиги не обыграли «Барселону». Зато команда Сампаоли претендует на золотые медали чемпионата. Да, пусть эта перспектива туманна. Да, скорее всего в этом сезоне севильцам не удастся прыгнуть выше головы… НО! Вспомните «Атлетико» пару сезонов назад. Мало кто верил в успех «рохи-бланкос». Попадание в зону Лиги чемпионов казалось вполне возможным… Но победа в чемпионате? Над «Севильей» сейчас нависает огромное давление и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов. И там, и там у ребят Сампаоли есть хорошие шансы побороться даже за титулы. И на сей раз, не титул победителя Лиги Европы.
Главное, выдержать давление и сумасшедшую нагрузку. И, конечно же, не терять очки с командами вроде «Алавеса». Да, баски совсем неплохи, но и до обозначения «сильная» команда они не дотягивают.
Без Тремулина, Крон-Дели и Насри сыграет «Севилья»; «Алавесу» не поможет травмированный Собрино, а также дисквалифицированные Катаи, Даниель Торрес и Алексис.
Отличное окончание понедельника – в компании хорошего футбола. Начало матча в 21:45.
«Алавес» - «Севилья»
Автор — Яна Кустол, Sport.ua
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