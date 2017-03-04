Севилья мечтает о чемпионстве, Барселона попробует взять реванш

В последних трех турах Ла Лиги мадридский «Реал» Мадрид добился всех трех возможных результатов. Поражение против «Валенсии», победа над «Вильярреалом» и ничья с «Лас Пальмасом». Все эти матчи, однако, объединяет одно – независимо от конечного результата, «Реал» играл очень слабо.

Матчи с «Лас Пальмасом» и «Вильярреалом» мадридцы «вытянули» только на последних минутах – не в последнюю очередь благодаря иногда спорным судейским решениям. И все же «лос бланкос» потеряли очки, из-за чего опустились на второе место турнирной таблицы. Да, в запасе у мадридцев еще один матч против «Сельты», но едва ли это можно расценивать, как стопроцентную гарантию трех очков.

В этом свете матч 25-го тура не выглядит легкой прогулкой. Мадридцам предстоит выездной матч на «Ипуруа», где «лос бланкос» сыграют против местного «Эйбара». Баски неплохо проводят текущий сезон, после 25-ти туров занимая седьмое место. А это значит, что «оружейники» являются претендентами на попадание в еврокубковую зону. И когда, как не в матче против участника Лиги чемпионов - мадридского «Реала», «Эйбар» может проверить свою способность играть на евроарене.

Мадридцы подходят к матчу субботы с некоторыми потерями в составе, что тоже, безусловно, на руку «Эйбару». Бейл и Мората пропустят игру из-за дисквалификации, а Варан и Криштиану, скорее всего, пропустят матч из-за травм.

Нужно признать, что кадровая ситуация у «Эйбара» ничем не лучше – Нано, Сарриеги, Риесго и Гарсиа травмированы, Лехуене пропустит игру из-за дисквалификации.

Сможет ли «Эйбар» воспользоваться не лучшей формой «Реала» и впервые за свою историю обыграть «лос бланкос» - узнаем в субботу, в 17:15.

«Эйбар» - «Реал» Мадрид

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 4.66 Х - 4.11 П2 - 1.72

Стадион: «Ипуруа»

Трансляция: Футбол 2