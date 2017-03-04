Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Обидно пропускать в последнюю четверть матча»

И.о. главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко:

— Только что Александр Бабич сказал, что игра была ничейной. Согласны?

— Да, наверное, сегодня игра была ничейной. Просто обидно пропускать в последнюю четверть матча. Если же говорить о голевых моментах, то в первом тайме был гол и была возможность, когда ошибся вратарь, и Кочергин с Довбиком вышли вдвоем на одного защитника. Но непонятное решение Влада не позволило завершить эту атаку даже ударом. Во втором тайме у нас не получалось контратака из-за большого количества брака и неправильных решений до, пожалуй, удаления Хочолавы. Потом стало получаться какое-то давление. Была возможность у Баланюка, когда он пробил после стандарта, были возможности пробить после фланговых атак, но голевых моментов, наверное, больше не было.



— Что объяснял вам Жабченко после первой желтой карточки?

— Карточка была показана за разговоры или за апелляцию, как объяснил арбитр. Хотя Саша Сваток ничего такого не говорил. Думаю, если бы были болельщики, он бы и не подумал доставать желтую карточку. Понятно, у Александра был не литературный язык, но он обошелся и без ненормативной лексики. Все было в пределах нормы. Поэтому мне непонятна была эта желтая карточка.



— Замены «Черноморца» получились более эффективны, чем наши. Прокомментируйте замены «Днепра».

— Первая замена Чеберко на Когута была связана с травмой Жени. Игорь Когут довольно хорошо вошел в игру, много борьбы выиграл и помог нам. Нагиев и Кочергин стали допускать большое количество брака в атаках, а нам хотелось добиться победы. Мы выпустили Олега Кожушко и Дениса Баланюка. Заканчивали игру в три нападающих, но им довольно сложно втроем ужиться на поле. Думали, что их скорость поможет создать момент. После отъезда Лучкевича и Близниченко у нас проблемы с фланговыми игроками — остался один номинащльный крайний полузащитник Максим Лунев. Пробуем на этой позиции Нагиева, но если кто-то из них устает, приходится выпускать людей, которые по природе своей не являются крайними полузащитниками. Выходим из ситуации таким образом.



— Баланюк, которому выдавали много авансов, сейчас выходит на замену... Как оцените его игру, потому что его действия видятся не очень активными...

— Игру Дениса оценивать сложно. Как вы сказали, игра нападающего оценивается по забитым мячам. Но это если смотреть вне контекста команды. Денису нужно прибавлять в понимании игры и в активности. Он должен помогать команде в обороне, участвовать в развитии атаки, быть активным в подыгрыше, в не только быть заточенным на завершение. Но дело в том, что он пять дней не тренировался из-за болезни. Мы можем использовать двух нападающих, но они еще несовершенны как футболисты, а нам нужно, чтобы они участвовали в обороне.



— Я имел в виду, что и вы, и болельщики ждут от Баланюка большего...

— Он хорошо выглядел эту неделю на тренировках. Мы с ним говорили, и он знал, что начнет в запасе. Ему нужно просто прибавлять в игре. Не оценивать свою игру хорошо, когда забил, а быть самокритичным всегда. Даже когда сыграл 90 минут, забил — относиться к себе критично: недостаточно был активен, недостаточно хорошо двигался. В этих вещах ему нужно прибавлять.