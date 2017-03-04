Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
20-й тур
Днепр Дн
1:1
Черноморец
04.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Обидно пропускать в последнюю четверть матча»

«Днепр» – Черноморец» – 1:1. Послематчевая пресс-конференция и.о. главного тренера днепрян

  • 04.03.2017 17:36
  • 136 просмотров
  • 0 комментария
Метки
www.fcdnipro.ua, Дмитрий Михайленко
© www.fcdnipro.ua, Дмитрий Михайленко

И.о. главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко:

— Только что Александр Бабич сказал, что игра была ничейной. Согласны?
— Да, наверное, сегодня игра была ничейной. Просто обидно пропускать в последнюю четверть матча. Если же говорить о голевых моментах, то в первом тайме был гол и была возможность, когда ошибся вратарь, и Кочергин с Довбиком вышли вдвоем на одного защитника. Но непонятное решение Влада не позволило завершить эту атаку даже ударом. Во втором тайме у нас не получалось контратака из-за большого количества брака и неправильных решений до, пожалуй, удаления Хочолавы. Потом стало получаться какое-то давление. Была возможность у Баланюка, когда он пробил после стандарта, были возможности пробить после фланговых атак, но голевых моментов, наверное, больше не было.

— Что объяснял вам Жабченко после первой желтой карточки?
— Карточка была показана за разговоры или за апелляцию, как объяснил арбитр. Хотя Саша Сваток ничего такого не говорил. Думаю, если бы были болельщики, он бы и не подумал доставать желтую карточку. Понятно, у Александра был не литературный язык, но он обошелся и без ненормативной лексики. Все было в пределах нормы. Поэтому мне непонятна была эта желтая карточка.

— Замены «Черноморца» получились более эффективны, чем наши. Прокомментируйте замены «Днепра».
— Первая замена Чеберко на Когута была связана с травмой Жени. Игорь Когут довольно хорошо вошел в игру, много борьбы выиграл и помог нам. Нагиев и Кочергин стали допускать большое количество брака в атаках, а нам хотелось добиться победы. Мы выпустили Олега Кожушко и Дениса Баланюка. Заканчивали игру в три нападающих, но им довольно сложно втроем ужиться на поле. Думали, что их скорость поможет создать момент. После отъезда Лучкевича и Близниченко у нас проблемы с фланговыми игроками — остался один номинащльный крайний полузащитник Максим Лунев. Пробуем на этой позиции Нагиева, но если кто-то из них устает, приходится выпускать людей, которые по природе своей не являются крайними полузащитниками. Выходим из ситуации таким образом.

— Баланюк, которому выдавали много авансов, сейчас выходит на замену... Как оцените его игру, потому что его действия видятся не очень активными...
— Игру Дениса оценивать сложно. Как вы сказали, игра нападающего оценивается по забитым мячам. Но это если смотреть вне контекста команды. Денису нужно прибавлять в понимании игры и в активности. Он должен помогать команде в обороне, участвовать в развитии атаки, быть активным в подыгрыше, в не только быть заточенным на завершение. Но дело в том, что он пять дней не тренировался из-за болезни. Мы можем использовать двух нападающих, но они еще несовершенны как футболисты, а нам нужно, чтобы они участвовали в обороне.

— Я имел в виду, что и вы, и болельщики ждут от Баланюка большего...
— Он хорошо выглядел эту неделю на тренировках. Мы с ним говорили, и он знал, что начнет в запасе. Ему нужно просто прибавлять в игре. Не оценивать свою игру хорошо, когда забил, а быть самокритичным всегда. Даже когда сыграл 90 минут, забил — относиться к себе критично: недостаточно был активен, недостаточно хорошо двигался. В этих вещах ему нужно прибавлять.

Источник — ФК Днепр

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.