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Все, что вы хотели знать о фан-туре на Хорватия — Украина, на Sport.ua

Инициаторы фан-движения «Вірні збірній» ответят на вопросы читателей и редакции нашего сайта

  • 04.03.2017 07:40
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Все, что вы хотели знать о фан-туре на Хорватия — Украина, на Sport.ua
Во вторник, 7-го марта, гостями веб-конференции на Sport.ua станут инициаторы фан-движения в подержку сборной Украины «Вірні збірній»:
 
— Юрий Записоцкий, генеральный секретарь Федерации футбола Украины;
 
— Максим Васильев, представитель «Першої приватної броварні» — премиум-спонсора Национальной сборной команды Украины с футбола; 
 
— Олег Комуняр, представитель Ассоциации болельщиков Украины. 
 
Наши гости расскажут о приближающемся матче Хорватия — Украина (24 марта, Загреб), о подготовке национальной сборной, а также о поддержке, которую своей команде окажут украинские фанаты. Все, что вы хотели узнать о фан-движении «Вірні збірній», в том числе и как присоединится к болельщикам, — уже 7 марта на нашем сайте.  

Общаться с гостями будет пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский.

Не пропустите онлайн-транляцию этой веб-конференции!
 
Задавайте свои вопросы прямо сейчас.

Источник — Sport.ua

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