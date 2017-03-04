Во вторник, 7-го марта, гостями веб-конференции на Sport.ua станут инициаторы фан-движения в подержку сборной Украины «Вірні збірній»:
— Юрий Записоцкий, генеральный секретарь Федерации футбола Украины;
— Максим Васильев, представитель «Першої приватної броварні» — премиум-спонсора Национальной сборной команды Украины с футбола;
— Олег Комуняр, представитель Ассоциации болельщиков Украины.
Наши гости расскажут о приближающемся матче Хорватия — Украина (24 марта, Загреб), о подготовке национальной сборной, а также о поддержке, которую своей команде окажут украинские фанаты. Все, что вы хотели узнать о фан-движении «Вірні збірній», в том числе и как присоединится к болельщикам, — уже 7 марта на нашем сайте.
Общаться с гостями будет пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский.
Не пропустите онлайн-транляцию этой веб-конференции!
Общаться с гостями будет пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский.
Не пропустите онлайн-транляцию этой веб-конференции!
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Источник — Sport.ua
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