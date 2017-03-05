Сталь в боевой игре разгромила Звезду

Изменения, произведенные главным тренером «Звезды» Романом Монаревым в стартовом составе в сравнении с матчем недельной давности против «Днепра», по-другому, как кардинальными, и не назовешь. Сразу пять новых футболистов вышли на поле стадиона «Метеор», причем большинство из них не с украинским паспортом. Среди них – и самый «свежий» новичок бразилец Наилсон, который был дозаявлен за кропивницкую команду всего три дня назад. И у «сталеваров» не обошлось без новых игроков, но их Леонид Кучук решил выпустить только троих – свои шансы получили Ищенко, Дебелко и Задерака.

Притом, что в первой шестерке обеим командам не играть, это не означало, что у них нет турнирных задач. Играть футболистам нужно, и играть на максимуме, хотя бы для того, чтобы завоевать полное доверие тренеров. По первым минутам можно было говорить, что соперники начали игру с хорошим настроением. Да, чуть больше мячом владели «сталевары», но как только кожаный снаряд оказывался у гостей, они моментально переключались на ответные атакующие действия.

Комбинационной игре качество газона не способствовало, потому активно использовались длинные передачи вперед, а при приближении к штрафной – прострелы и навесы. Как ни старались футболисты, но до логического завершения атаки не доводились, и только на 18-й минуте Ситало нашел возможность пробить в направлении створа ворот, и этот удар проблем Панькиву не доставил. А вот через несколько минут голкиперу «Стали» нужно было демонстрировать незаурядное мастерство. Полегенько со штрафного очень неплохо через стенку пробил под перекладину, и Панькив действительно показал высший класс, переведя мяч на угловой. Гости почувствовали, что игра дается, и провели еще несколько атак. Ситало и Наилсон пытались поразить воротам ударами головой, но им явно не хватало точности.

И все же надолго «Звезды» не хватило, и приблизительно с середины тайма гости отдали инициативу «сталеварам», предпочитая рассчитывать на контратаки. Никаких дивидендов эта тактика команде Романа Монарева не принесла, разве что свои ворота кропивничане полностью обезопасили, да так, что «Сталь», при заметном преимуществе по владению мячом, так и не смогла хотя бы раз пробить в направлении ворот. Ноль на табло у одних, и ноль у других были реальным отображением того, что в течение 45-ти минут первого тайма происходило на поле.

Как оказалось, перерыв для «Стали» явно пошел на пользу. Едва игра возобновилась, как хозяева пошли вперед большими силами, и на 49-й минуте заработали угловой. После короткого розыгрыша Васин навесил в штрафную, защитник первым же касанием выбил мяч, но прямо на Романа Карасюка. И хотя до ворот было очень прилично, Карасюк решился на удар, в результате получился очень красивый гол – мяч по дуге влетел под самую штангу.

Так второй тайм начался практически со счета 1:0, а через три минуты хозяева могли рассчитывать и на большее. В ходе атаки Карикари принял мяч в штрафной, сместился влево, и пробивал уже, казалось, наверняка, но Паст успел переместиться, закрыть угол, и отбить мяч на угловой.

Игра переключилась на повышенные обороты, причем, с обеих сторон. «Звезде» сидеть на своей половине уже не было никакого резона, и голевой момент не заставил себя ждать. Акименко принял мяч в штрафной, подработал, после чего пробил низом из района 11-тиметровой отметки – Панькив успел выскочить под удар, и сначала ногой отбил мяч, а затем уже и забрал его.

Много атаковали и одни, и другие, так что немногочисленным болельщикам на трибунах «Метеора» скучать было сложно. Другое дело, что свои атакующие действия команды очень редко доводили до ударов, но таков у них сейчас уровень мастерства. И все же, «сталевары» были острее, а индивидуальное мастерство отдельных исполнителей позволило склонить чашу весов в свою пользу. На 73-й минуте Васин, ворвавшись в штрафную, спровоцировал Перейру на нарушение – бесспорный пенальти, который сам же пострадавший реализовал, пробив без шансов для Паста. Когда же «Звезда» авантюрно пошла вперед большими силами, пропустила и третий мяч. Деул, вышедший на замену, идеальной передачей вывел Романа Дебелко один на один, и форвард «Стали» свой шанс использовал на все 100, таким образом отметив дебют в новой команде.

Игра была сделана, и её исход уже ни у кого не вызывал сомнений. Три минуты, компенсированные Екатериной Монзуль, были чисто символическими, и они ничего уже изменить не могли. 3:0 – Леонид Кучук празднует свою первую победу со «Сталью», но игра показала, что проблем у его команды предостаточно. А что же тогда говорить про «Звезду»…



Ростислав ОРЕХОВ

«Сталь» – «Звезда» – 3:0 (0:0)

«Сталь»: Юрий Панькив, Артем Шабанов, Кваме Карикари (Милош Стаменкович, '90), Николай Ищенко, Павел Пашаев, Леандро Да Силва, Максим Каленчук, Роман Карасюк, Денис Васин (Эдгар Малакян, '86), Максим Задерака (Бой Деул, '80), Роман Дебелко

«Звезда»: Евгений Паст, Александр Кучеренко, Борха Экиса, Федерико Эрнан Перейра, Андрей Бацула, Артем Ситало, Алексей Чичиков (Артем Щедрый, '77), Никита Жуков (Владислав Лупашко, '53), Павел Полегенько, Александр Акименко (Дмитрий Билоног, '59), Наилсон

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Роман Карасюк, 49, Денис Васин, 73, с пенальти, Роман Дебелко, 85. Роман Карасюк, 49, Денис Васин, 73, с пенальти, Роман Дебелко, 85.

Николай Ищенко, 17. Леандро Да Силва, 44. - Александр Кучеренко, 33. Наилсон, 80. Николай Ищенко, 17. Леандро Да Силва, 44.- Александр Кучеренко, 33. Наилсон, 80.

Удары (в створ): 7 (4) – 5 (3).

Угловые: 7 – 3.

Офсайды: 1 – 0.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.