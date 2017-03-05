Шансов на первую шестерку становится меньше: Ворскла проигрывает Заре

В предыдущем туре «Ворскла» в Харькове упустила ничью на последних минутах в поединке с «Шахтером», а «Заря» минимально проиграла киевскому «Динамо». Поэтому у обоих клубов была мотивация в этой встрече добиться положительного результата. Кроме того, напомним, что полтавская команда продолжает бороться за место в первой шестерке по итогам двухкругового турнира, а гости за то, чтобы закрепиться в тройке потенциальных призеров.



В стартовые минуты соперники присматривались друг к другу и не спешили форсировать события. Попытки обострить игру сводились на нет либо неудачными действиями атакующих футболистов, либо надежными действиями защитников. Вратари же, Богдан Шуст и Алексей Шевченко, до поры до времени практически в игру не вступали и откровенно скучали.



По-настоящему первый голевой момент зрители увидели на 18-й минуте, когда «Ворскла» получила право на угловой с левого фланга. Его выполнил Павел Ребенок и мяч после небольшого рикошета оказался на ноге у Александра Чижова. Удар у последнего явно не получился, в результате чего опасность для «Зари» миновала.



Гости ответили спустя пять минут, да так, что повели в счете. Сперва Эдуард Соболь своими активными действиями заработал штрафной на левом краю атаки и предупреждение для Александра Чижова. А затем Дмитрий Гречишкин со стандарта метров с тридцати сильным ударом зряче закрутил мяч за спину Богдану Шусту. Справедливости ради надо отметить, что голкипер «Ворсклы» явно не ожидал такого подвоха от соперника, рассчитывая на навес, и ошибся в выборе позиции.



Интересно, что на 31-й минуте «Заря» еще раз получила право на штрафной удар почти с того же места, но на этот раз Дмитрий Гречишкин действительно выполнял навес на линию вратарской площадки, но неудачно. Еще через три минуты полузащитник луганчан снова оказался в центре внимания. На сей раз Гречишки пробил издали, находясь прямо перед воротами, однако мяч разминулся со штангой.



А в самом конце первого тайма подопечные Юрия Вернидуба забили и второй гол. Пенальти заработал Деннис Бонавентуре, которого в своей штрафной площадке уложил на газон Александр Чижов. И дебютант луганского клуба Владислав Калитвинцев развел по разным углам мяч и Богдана Шуста.



После перерыва рисунок игры не изменился. Несмотря на то, что «Заря» выигрывала, она чаще продолжала атаковать. И вот уже на 49-й минуте Игорь Чайковский решил пробить, но удар не получился сильным и точным. Еще один хороший момент упустил на 53-й минуте Джаба Липартия, который явно затянул с ударом, находясь в штрафной площади соперников. А спустя четыре минуты Деннис Бонавентуре, прорвался по левому флангу и, сблизившись с вратарем хозяев поля, нанес сильный удар. Здесь надо отметить Богдана Шуста - он выбрал правильную позицию и отбил мяч.



Тут же последовала ответная атака футболистов «Ворсклы». Теперь уже Артур Загорулько здорово разобрался с защитниками гостей на правом краю атаки и пробил с близкого расстояния. Алексею Шевченко впервые в этой игре пришлось выручать своих партнеров.



Позже хорошие моменты для того, чтобы увеличить счет, были у Артема Сухоцкого и Игоря Харатина, но пробить Богдана Шуста им не удалось.



Казалось, что «Заря» спокойно доведет игру до победы, однако на 72-й минуте в достаточно безобидной ситуации Дмитрий Гречишкин по мнению арбитра матча Анатолия Абдулы нарушил правила в штрафной площади против Владимира Одарюка. Пенальти у «Ворсклы» вызвался пробить Вячеслав Шарпар и сделал это, как и ранее Калинтвинцев, мастерски, без шансов для Алексея Шевченко.



После этого игра немного обострилась. На 75-й минуте вполне мог отличиться Артур Загорулько, если бы сумел пробить с близкого расстояния, но не судилось. Других реальных шансов у хозяев поля, больше не было.



В итоге вышла минимальная победа «Зари» со счетом 2:1.



Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

«Ворскла» – «Заря» – 1:2 (0:2)

«Ворскла»: Богдан Шуст, Александр Чижов, Владимир Чеснаков, Артур Загорулько, Андрей Ткачук (Владимир Одарюк, '62), Вячеслав Шарпар, Дмитрий Кравченко, Игорь Пердута, Павел Ребенок, Сергей Мякушко, Дмитрий Хлёбас

«Заря»: Алексей Шевченко, Артем Сухоцкий, Вячеслав Чечер, Эдуард Соболь, Владислав Калитвинцев, Дмитрий Гречишкин, Рафаэль Форстер (Игорь Харатин, '46), Игорь Чайковский, Джаба Липартия (Руслан Бабенко, '77), Бонавентуре Деннис, Иван Петряк (Паулиньо, '67)



Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Вячеслав Шарпар, 73, с пенальти - Дмитрий Гречишкин, 24, Владислав Калитвинцев, 45, с пенальти. Вячеслав Шарпар, 73, с пенальти - Дмитрий Гречишкин, 24, Владислав Калитвинцев, 45, с пенальти.

Александр Чижов, 23. Андрей Ткачук, 55. - Игорь Чайковский, 56. Александр Чижов, 23. Андрей Ткачук, 55.- Игорь Чайковский, 56.

Удары (в створ): 4 (2) – 7 (5).

Угловые: 1 – 5.

Офсайды: 1 – 4.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.