Карпаты во Львове минимально побеждают Александрию

Если вспомнить предыдущий матч «Александрии», то у её главного тренера Владимира Шарана главной головной болью было, кем заменить сразу четырех дисквалифицированных игроков. «Волынь» была разгромлена 6:0, значит, наставнику «александрийцев» удалось справиться с проблемой. Перед игрой с «Карпатами» в списке тех, кто не мог принять участие в игре, у «Александрии» остался лишь Микицей, но непосредственно в стартовый состав был включен лишь Андрей Запорожан, который вышел на поле «Арены-Львов» с капитанской повязкой, в то время как Виталий Пономар и Андрей Гитченко остались в запасе.

Что же до «Карпат», то после недолго пребывания в «Ворскле» во Львов вернулся Олег Голодюк, которому Олег Дулуб доверил место в «основе». Как и Александру Гладкому, о котором в свете его возможной аренды из «Динамо» совсем недавно было очень много разговоров.

«Карпаты» со стартовым свистком сразу же заиграли на максимальных оборотах. Мяч очень быстро перемещался, а впереди команда искала Гладкого, который барражировал по всей ширине поля. Но первый опасный момент у ворот гостей на 7-й минуте возник без участия новичка львовян. После навеса с левого фланга Худобяк в полете головой подрезал мяч в дальний угол – Новак в броске сумел дотянуться до мяча, переведя его на угловой. Худобяку, кстати, очень немного понадобилось времени, чтобы вспомнить о слаженных взаимодействиях с Голодюком, и эта связка у «Карпат» в первые минуты была очень заметной.

На 14-й минуте Худобяк свой рывок правым флангом завершил передачей в штрафную, там Клец дважды пытался пробить по воротам, но Запорожан каждый раз успевал эти попытки заблокировать. Вскоре о себе напомнил и Гладкий – Матвиенко головой сбросил мяч новичку «Карпат» под удар, но он оказался уж очень неточным. Фол же на Гладком со стороны защитника «Александрии» на 25-й минуте привел к потенциально опасному штрафному у ворот гостей, но Худобяк то ли бил, то ли навешивал, и мяч стал легкой добычей Новака. Свои же скоростные качества Гладкому удалось показать на 32-й минуте, когда он принял передачу на ход из глубины, но удар справа из пределов штрафной в ближний угол был неточным.

Не сказать, что на ворота «Александрии» шло тотальное давление, но настойчивость «Карпат» в атаке таки принесла результат. После углового и выноса мяча из штрафной Козак очень жестко в верховой борьбе сыграл против Матвиенко, и арбитр Арановский назначил штрафной. Игорь Худобяк использовал этот шанс по максимуму – великолепный удар через стенку, и мяч оказался в углу ворот.

Пропущенный мяч стал сигналом для «Александрии» к тому, чтобы заиграть для начала хотя бы чуть быстрее. За какую-то минуту игра закрепилась на львовской половине, а из своего возникшего преимущества гости выжали штрафной в 30-ти метрах от ворот. Далековато – и забить с такой дистанции сможет не каждый. Не удалось это и Чорнию, пробившему очень сильно, но и очень неточно. 1:0 – на преимущество в счете в первые 45 минут игры «Карпаты» наиграли честно.

Беззубость своей команды в атаке сподвигла Шарана к первой замене уже в перерыве, и вместо Козака, тем более имевшего желтую карточку, на поле вышел Пономар. Но пока он осваивался, «Карпаты» едва не удвоили своё преимущество. Вербный после скидки от Гладкого чуть левее центра ворвался в штрафную, плотно приложился к мячу – Новак выбрал правильную позицию в воротах и справился с этим очень опасным ударом.

Чтобы проявить себя на поле, Пономарю понадобилось минут пять. Форвард неплохо цеплялся за мяч, стягивая на себя защитников. Воспользовавшись свободной зоной, Грицук подобрался к штрафной, где и был сбит. Сам пострадавший решил пробить, но сделал это не лучшим образом. Но на этом волны атак гостей не завершились. Через пару минут после углового Грицук верховой передачей нашел в штрафной Пономаря, тот пробил головой, и мяч, чуть задев перекладину, улетел за пределы поля.

Однако еще больше прибавить гости в себе резервов не нашли, в середине тайма об игре можно было говорить, как о равной. Но на 71-й минуте все кардинально поменялось. Басов руками остановил рывок Худобяка в штрафную, как результат, желтая карточка, которая для игрока «Александрии» была второй. Басов вынужден был покинуть пределы поля, и на оставшиеся 20 с небольшим минут гости остались в меньшинстве.

В сложном положении оказалась «Александрия», но, тем не менее, нужно было искать свои шансы, чтобы отыграться. Один из них возник на 79-й минуте, когда Зубейко у линии штрафной сбил Леонова. Это была практически та же точка, с которой Худобяк открыл счет – неплохо со штрафного пробил и Запорожан, после удара в обвод стенки Боровик кончиками пальцев перевел мяч на угловой.

Один к одному, с той же точки, «Александрия» заработала штрафной и еще через 10 минут. В этот раз право удара взял на себя Грицук. Мяч по дуге был отправлен в самую девятку, но Боровик уже был там и намертво зафиксировал мяч.

Всего две минуты компенсировал к основному времени Арановский, но сил на последний штурм у гостей уже не было.

1:0 – «Карпаты» празднуют очень важную для себя победу, а вот «Александрия», прервав свою пятиматчевую серию без поражений, упустила реальный шанс обойти «Зарю» и подняться на третье место.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

«Карпаты» – «Александрия» – 1:0 (1:0)

«Карпаты»: Евгений Боровик, Алексей Дитятьев, Олег Голодюк (Амбросий Чачуа, '67), Андрей Нестеров, Евгений Зубейко (Денис Мирошниченко, '81), Иван Лобай, Назар Вербный, Николай Матвиенко, Игорь Худобяк, Александр Гладкий, Дмитрий Клёц (Тарас Завийский, '90)

«Александрия»: Андрей Новак, Артем Чорний (Андрей Гитченко, '74), Антон Шендрик, Сергей Басов, Сергей Чеботаев, Андрей Запорожан, Андрей Цуриков, Василий Грицук, Владислав Огиря (Дмитрий Леонов, '67), Михаил Козак (Виталий Пономар, '46), Станислав Кулиш

Арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Игорь Худобяк, 39. Игорь Худобяк, 39.

Назар Вербный, 43. Алексей Дитятьев, 62. Евгений Зубейко, 79. - Михаил Козак, 38. Сергей Басов, 60. Андрей Цуриков, 69. Назар Вербный, 43. Алексей Дитятьев, 62. Евгений Зубейко, 79.- Михаил Козак, 38. Сергей Басов, 60. Андрей Цуриков, 69.

Сергей Басов, 71. Сергей Басов, 71.

Удары (в створ): 7 (5) – 6 (3).

Угловые: 3 – 3.

Офсайды: 2 – 0.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.