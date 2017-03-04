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20-й тур
Динамо Киев
1:0
Олимпик Д
04.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо на Олимпийском в компенсированное время дожимает Олимпик

Артем Беседин точным ударом головой после углового приносит «Динамо» важные три очка

  • 04.03.2017 18:54
  • 2094 просмотров
  • 13 комментария
Метки
www.olimpik.com.ua
© www.olimpik.com.ua
При всем уважении к остальным командам, в центральном матче первого весеннего тура встретились киевское «Динамо» и донецкий «Олимпик». Первый клуб продолжает бороться за один из комплектов наград, а второй входит в первую шестерку и желает стать уже летом дебютантом еврокубков.
Ураганного футбола на первых минутах поединка соперники не показали. Из общей картины равномерного течения игры выпал момент с неудачным приемом в исполнении Рудько, но вратарь сам все исправил, догнав мяч в паре метров от линии ворот. Публика опасных моментов ждала достаточно долго во многом потому, что динамовцы действовали в среднем темпе и все никак не могли подобраться к цели. «Олимпийцы», понятное дело, изначально не собирались играть с шашками наголо и оборонялись всем составом.

Киевляне пытались обострить за счет длинных забросов в чужую штрафную, но дончане к таким вариантам были готовы, а затем выглядели заметно лучше соперника на подборе в окрестностях штрафной. К позиционным атакам (очень много растяжек по флангам) команда Романа Санжара не стеснялась подключать до семи человек, но высокой эффективности к середине первого тайма добиться не получилось.

Время уходило, а характер борьбы не сильно менялся. «Олимпик» активно разрушал, «Динамо» продолжало искать лазейку. На 26-й минуте мяч побывал в сетке ворот гостей, но Ярмоленко был в положении «вне игры». Мяч большую часть времени находился в 20-30 метрах от донецких ворот, так что главной обязанностью Махарадзе было руководство перемещениями обороняющихся. «Олимпик» играл так, как и предполагали аналитики, но «Динамо» от этой предсказуемости легче не стало. За десять минут до перерыва болельщики уже нетерпеливо посвистывали.

Ничья по итогам в целом лишенного футбольной поэтичности первого тайма была в пользу гостей.

После перерыва от чемпиона прошлого сезона ждали куда более агрессивной игры, но второй тайм начался с атак крепкого середнячка. Динамовцам удалось отобрать мяч, но начался новый этап топтания вокруг донецкой штрафной площади.

На десятой минуте второй половины после углового мяч упал в центре вратарской «Олимпика», но Беседину протолкнуть его по назначению не удалось. «Динамо» на глазах прибавило, почти все пасы вперед шли низом и таили определенную опасность. Соперник старался держать строй и обороняться с прежним коэффициентом полезного действия. Замена Гошкодери на Поступаленко говорила о многом. Тренерский штаб усиливал центр поля с прицелом развернуть игру. На 65-й минуте после корнера «олимпийцы» едва не затолкали мяч за линию ворот.

Игровой инициативой по-прежнему владели киевляне, но Махарадзе в игру вступал нечасто, а время безвозвратно уходило. За четверть часа до конца встречи нервное напряжение выросло, ведь судьбу поединка могла решить одна ошибка. На 78-й минуте мяч после штрафного в исполнении Морозюка и рикошета от головы стоящего в стенке лег на сетку донецких ворот. Вскоре «Динамо» перешло на игру с двумя форвардами.

В концовке моментами складывалось впечатление, что «Олимпик» играет в меньшинстве, но… Удару Ярмоленко не хватило точности, Гонсалес банально не попал в пустой дальний угол – счет остался начальным. Гости не гнушались игры на отбой, лишь бы не пропустить. Обмануть Фортуну не получилось. На второй компенсированной минуте Беседин забил головой после углового в исполнении Гонсалеса – 1:0. Времени и моральных сил, чтобы отыграться, у гостей не оставалось.

Сергей СЕМЕНОВ

«Динамо» – «Олимпик» – 1:0 (0:0)
 
«Динамо»: Артур Рудько, Александар Пантич, Домагой Вида, Тамаш Кадар, Владимир Шепелев, Никита Бурда (Николай Морозюк, '72), Денис Гармаш (Роман Яремчук, '81), Виталий Буяльский (Сергей Сидорчук, '68), Андрей Ярмоленко, Артем Беседин, Дерлис Гонсалес
«Олимпик»: Заури Махарадзе, Иван Матяж (Виталий Федорив, '76), Дмитрий Гришко, Дмитрий Немчанинов, Евгений Цимбалюк, Эмерсон, Виталий Гошкодеря (Антон Поступаленко, '62), Андрей Богданов (Иван Брикнер, '88), Моха Рхарсалла, Сергей Шестаков, Темур Парцвания
 
Арбитр: Юрий Грысьо (Львов)
 
 Артем Беседин, 90+2.
 Денис Гармаш, 45. Андрей Ярмоленко, 67. - Евгений Цимбалюк, 72. Эмерсон, 78. Виталий Федорив, 83.
 
Удары (в створ): 9 (2) – 5 (1).
Угловые: 8 – 3.
Офсайды: 2 – 2.
 
 
Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Elblanko
      Elblanko, 04.03.2017 19:00
    +2
    центр поля переходять, і зупиняються. а останні десять хвилин, ну то такє... 80хв пішки ходити, шоб з підгорівшим пуканом в доданий час ледь гол забивати.
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    Саша Волощук
      Саша Волощук, 04.03.2017 19:01
    -17
    Струдом гівнюкі дожали
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    hoholin
      hoholin, 04.03.2017 19:01
    -21
    Динамо ели вытаскивает матчи Я не смотрел конечно, опять подсудили?
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    zanerda678
      zanerda678, 04.03.2017 19:02
    -15
    Дынама затолкала Олимпику. Суркис доволен. Это перемога!
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    vipfishman
    online
      vipfishman, 04.03.2017 19:07
    +20
    Бездомные остались без без премиальных ))) Бяда просто...)))
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.03.2017 19:08
    0
    Похоже , у нас появляется свой Бензема !
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    Ak228
    online
      Ak228, 04.03.2017 19:09
    -20
    vipfishman, 04.03.2017 19:07
    Бездомные остались без без премиальных ))) Бяда просто...)))
    А ты без мозгов уже давненько какие премиальные, Вася!? Для чего платить, думаешь эти дохляки да шансы имеют на 1е место
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    karine2013
      karine2013, 04.03.2017 19:12
    -1
    Бензема????????
    Футбола нет какой Бензема???????
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    knmua
      knmua, 04.03.2017 19:13
    +14
    На что может рассчитывать команда, начинающая тянуть время с 17-й минуты матча??? на 17-й минуте Махарадзе стоял и не брал мяч в руки, пока к нему не подбежал соперник...
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    newport
      newport, 04.03.2017 19:17
    +7
    Валидольный матч... но везет сильнейшим, всех с победой!
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    Юра Бойко
    online
      Юра Бойко, 04.03.2017 19:20
    +1
    Спасибо Олимпику, что не хотели играть. Играли бы в футбол, пропустили 3 в первом тайме, и я бы выключил тв. А так интрига хоть была
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    игрок2012
    online
      игрок2012, 04.03.2017 19:20
    -10
    Це велика ПЕРЕМОГА! Це великий РЕБРОВ!
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    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 04.03.2017 19:26
    +1
    Шепелев создает здоровую конкуренцию тому-же Рыбалку, надеюсь будет прогрессировать дальше.. Яремчуку думается нужно давать больше игрового времени, Беседин только голом и запомнился, Гармаш и Вида играют с огромным желанием, Пантич и Кадар норм.Гонсалес должен больше с огоньком играть. Но в общем командная игра пока унылое г..но
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