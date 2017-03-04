Динамо на Олимпийском в компенсированное время дожимает Олимпик

Киевляне пытались обострить за счет длинных забросов в чужую штрафную, но дончане к таким вариантам были готовы, а затем выглядели заметно лучше соперника на подборе в окрестностях штрафной. К позиционным атакам (очень много растяжек по флангам) команда Романа Санжара не стеснялась подключать до семи человек, но высокой эффективности к середине первого тайма добиться не получилось.
Время уходило, а характер борьбы не сильно менялся. «Олимпик» активно разрушал, «Динамо» продолжало искать лазейку. На 26-й минуте мяч побывал в сетке ворот гостей, но Ярмоленко был в положении «вне игры». Мяч большую часть времени находился в 20-30 метрах от донецких ворот, так что главной обязанностью Махарадзе было руководство перемещениями обороняющихся. «Олимпик» играл так, как и предполагали аналитики, но «Динамо» от этой предсказуемости легче не стало. За десять минут до перерыва болельщики уже нетерпеливо посвистывали.
Ничья по итогам в целом лишенного футбольной поэтичности первого тайма была в пользу гостей.
После перерыва от чемпиона прошлого сезона ждали куда более агрессивной игры, но второй тайм начался с атак крепкого середнячка. Динамовцам удалось отобрать мяч, но начался новый этап топтания вокруг донецкой штрафной площади.
На десятой минуте второй половины после углового мяч упал в центре вратарской «Олимпика», но Беседину протолкнуть его по назначению не удалось. «Динамо» на глазах прибавило, почти все пасы вперед шли низом и таили определенную опасность. Соперник старался держать строй и обороняться с прежним коэффициентом полезного действия. Замена Гошкодери на Поступаленко говорила о многом. Тренерский штаб усиливал центр поля с прицелом развернуть игру. На 65-й минуте после корнера «олимпийцы» едва не затолкали мяч за линию ворот.
Игровой инициативой по-прежнему владели киевляне, но Махарадзе в игру вступал нечасто, а время безвозвратно уходило. За четверть часа до конца встречи нервное напряжение выросло, ведь судьбу поединка могла решить одна ошибка. На 78-й минуте мяч после штрафного в исполнении Морозюка и рикошета от головы стоящего в стенке лег на сетку донецких ворот. Вскоре «Динамо» перешло на игру с двумя форвардами.
В концовке моментами складывалось впечатление, что «Олимпик» играет в меньшинстве, но… Удару Ярмоленко не хватило точности, Гонсалес банально не попал в пустой дальний угол – счет остался начальным. Гости не гнушались игры на отбой, лишь бы не пропустить. Обмануть Фортуну не получилось. На второй компенсированной минуте Беседин забил головой после углового в исполнении Гонсалеса – 1:0. Времени и моральных сил, чтобы отыграться, у гостей не оставалось.
Сергей СЕМЕНОВ
Источник — Sport.ua
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Футбола нет какой Бензема???????
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