Днепр и Черноморец в игре без зрителей забили по одному мячу

Первый тайма матча, проходившего в Днепре при пустых трибунах, не мог не удивить тех любителей футбола, которые наблюдали за игрой по ТВ. Обе команды уже успели приучить, что резвое, активное и интенсивное начало игры – это их «коронка». А вот в игре между собой даже намека на высокий темп не было. Едва мяч оказывался у одной из команд, как следовал неторопливый перекат мяча сначала на своей половине, а потом уже в середине поля. Поскольку чего-то другого и не могло получиться – противная сторона в полном составе успевала возвращаться на свою половину.

Так продолжалось до 14-й минуты. Довбик, приняв мяч в чужой половине, смело пошел в обводку, вышел на ударную позицию, после чего хлестко пробил по воротам с 20-ти метров. Удар получился идеальным по исполнению, поскольку прыжок Каневцева в угол ворот в надежде дотянуться до мяча был тщетным.

Как правило, мяч в те или иные ворота сразу же преображает игру и перестраивает её. Одной стороне что-то нужно придумывать, чтобы отыграться, соперник же начинает действовать по счету. Но только не в днепровском матче. Мяч по-прежнему в невысоком темпе перемещался с одной половины поля на другую, и вратари оставались лишь сторонними наблюдателями за тем, как атаки на их ворот обрываются задолго до штрафных.

И только к середине тайма одесситам что-то удалось нащупать в атаке. «Днепрянам» пришлось за счет мелкого фола технично срывать атаки гостей, но вот на 24-й минуте очередное нарушение со стороны команды Михайленко было очень перспективным для «моряков». Собственно, Ковалец классно и выполнил штрафной, перебросив мяч через стенку в направлении девятки, но Лунин разгадал замысел соперника, быстро сумел переместиться в нужном направлении и, играючи, забрал мяч.

На этом, как ни прискорбно констатировать, все интересные события в первом тайме и ограничились. Одни хотели, но не могли, а вот «Днепр» выстроил такую оборону, что преодолеть её у соперника не было никаких шансов.

«Черноморец» активно начал действовать после перерыва, но кардинально это игру не меняло. «Днепряне» не садились близко к своим воротам, и для «моряков» это было непреодолимым барьером. Понятно, что Александр Бабич не мог мириться с таким ходом игры. В ход пошли замены, появились Карноза и Татарков, и игра с каждой минутой стала перемещаться к владениям Лунина всё ближе и ближе. «Днепр» уже вынужден был обороняться большим числом, но и это не позволяло хозяевам взять игру под свой контроль.

Последним «джокером» Бабича стал Хобленко, который вышел на поле на 74-й минуте. За мгновения до этого «Черноморец» заработал штрафной, и чутье наставника «моряков» не подвело. Лунин ошибся на выходе после навеса со штрафного, Хочолава с угла вратарской прострелил вдоль ворот, а Хобленко результативно замкнуть эту передачу не составило труда.

И Михайленко пытался корректировать игру своих подопечных заменами, но они были не столь эффективными. Баланюк очень старался, но одному впереди ему было очень тяжело. Кожушко вышел на поле таким «заряженным», что очень скоро схлопотал желтую карточку.

Ближе к концу основного времени преимущество гостей становилось все очевиднее, но все изменила вторая карточка Хочолавы. В борьбе с соперником грузинский легионер одесситов остановил мяч рукой, что повлекло за собой предупреждение, и, как следствие, удаление. Арбитр Жабченко компенсировал целых 5 минут, в течение которых футболисты играли только на одной половине. Очень близок к тому, чтобы принести своей команде победу, был Баланюк. После углового форвард «Днепр» наносил убойный удар из пределов штрафной, но угодил в защитника, а вот повторный удар из сложного положения стал легкой добычей Каневцева.

1:1 в матче, который практически гарантировал подопечным Александра Бабича место среди команд, которые во второй части чемпионата поведут борьбу за медали и путевки в еврокубки.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

«Днепр» – «Черноморец» – 1:1 (1:0)

«Днепр»: Андрей Лунин, Александр Сваток, Александру Влад, Максим Лопырёнок, Владимир Адамюк, Дмитрий Нагиев (Денис Баланюк, '71), Евгений Чеберко (Игорь Когут, '52), Владислав Кочергин (Олег Кожушко, '81), Руслан Ротань, Артем Довбик, Максим Лунёв

«Черноморец»: Даниил Каневцев, Александр Азацкий, Александр Каплиенко, Давид Хочолава, Сергей Люлька, Олег Данченко (Артур Карноза, '60), Евгений Смирнов, Кирилл Ковалец (Алексей Хобленко, '74), Владислав Кабаев, Максим Третьяков (Никита Татарков, '65), Элиас

Арбитр: Анатолий Жабченко (Хмельницкий)

Артем Довбик, 14 - Алексей Хобленко, 75. Артем Довбик, 14 - Алексей Хобленко, 75.

Руслан Ротань, 83. Олег Кожушко, 84. - Элиас, 30. Давид Хочолава, 32. Олег Данченко, 45. Артур Карноза, 88. Руслан Ротань, 83. Олег Кожушко, 84.- Элиас, 30. Давид Хочолава, 32. Олег Данченко, 45. Артур Карноза, 88.

Давид Хочолава, 91. Давид Хочолава, 91.

Удары (в створ): 4 (3) – 5 (2).

Угловые: 3 – 4.

Офсайды: 1 – 3.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.