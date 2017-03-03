Реал Сосьедад переиграл Бетис

Чемпионат Испании. 26-й тур
«Бетис» – «Реал Сосьедад» – 2:3
Голы : 0:1 – 9 Баутиста, 1:1 – 16 Манди, 1:2 – 26 Прието, 2:2 – 65 Санабрия, 2:3 – 72 Прието.
«Бетис» – Адан, Пеццелья, Тошка, Дурмиси, Манди, Себальос, Брашанац (Донк, 87), Мартен (Санабрия, 22), Петрос (Санчес, 67), Рафа Наварро, Рубен Кастро.
«Реал Сосьедад» – Рул ьи, Мартинес, Навас, Берчиче, Ильярраменди, Каналес (Ойарсабаль, 67), Прието, Одриосола, Сурутуса (Гранеро, 82), Вела, Баутиста (Родригес, 77).
Предупреждения: Берчиче (40), Пеццелья (55), Ильярраменди (78), Санчес (79), Донк (90), Себальос (90).
Источник — Sport.ua
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