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Аугсбург сыграл в результативную ничью с Лейпцигом

Обе команды забили по 2 гола

  • 03.03.2017 23:27
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caugsburg.de
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Чемпионат Германии. 23-й тур

«Аугсбург» – «РБ Лейпциг» – 2:2
Голы: 1:0 – 19 Стафилидис, 1:1 – 25 Вернер, 1:2 – 52 Комппер, 2:2 – 60 Хинтереггер.

«Аугсбург» – Хитц, Хинтереггер, Стафилидис, Фрамбергер (Тайгль, 52), Гу Чжа Чхоль, Кор, Данзо, Качар, Моравек (Халил Алтынтоп, 76), Чжи Дон Вон (Ляйтнер, 58), Бобадилья.
«РБ Лейпциг» – Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Шмитц, Комппер, Демме (Берк, 83), Ильзанкер, Забитцер, Кейта, Форсберг, Вернер.

Предупреждения: Кейта (31), Моравек (33), Чжи Дон Вон (41), Кор (45), Хитц (68), Ильзанкер (84).

Источник — Sport.ua

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