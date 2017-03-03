Аугсбург сыграл в результативную ничью с Лейпцигом

Чемпионат Германии. 23-й тур
«Аугсбург» – «РБ Лейпциг» – 2:2
Голы: 1:0 – 19 Стафилидис, 1:1 – 25 Вернер, 1:2 – 52 Комппер, 2:2 – 60 Хинтереггер.
«Аугсбург» – Хитц, Хинтереггер, Стафилидис, Фрамбергер (Тайгль, 52), Гу Чжа Чхоль, Кор, Данзо, Качар, Моравек (Халил Алтынтоп, 76), Чжи Дон Вон (Ляйтнер, 58), Бобадилья.
«РБ Лейпциг» – Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Шмитц, Комппер, Демме (Берк, 83), Ильзанкер, Забитцер, Кейта, Форсберг, Вернер.
Предупреждения: Кейта (31), Моравек (33), Чжи Дон Вон (41), Кор (45), Хитц (68), Ильзанкер (84).
Источник — Sport.ua
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