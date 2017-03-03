Арсенал берет курс на Энфилд, встреча Почеттино и Кумана

Последний шанс «Ливерпуля»

Насколько же разным для «Ливерпуля» получается сезон. Если в первом круге команда Юргена Клоппа хоть и не без сюрпризов (поражения от «Бернли» и «Борнмута»), но стабильно побеждала средних команд и брала верх в поединках с конкурентами, то во втором круге мерсисайдская команда сильно сбавила обороты, потеряв прежнюю стабильность. Не впечатляет и форма большинства игроков. Слишком много ошибок допускают защитники Жоэль Матип и Деян Ловрен, а один из лидеров команды Филиппе Коутиньо после травмы до сих пор не может набрать свою лучшую форму.

От сегодняшнего «Ливерпуля» не знаешь чего ожидать. «Красные» могут проиграть кому угодно. Поражения от «Суонси» или от «Халл Сити» яркое тому подтверждение. Только с топ командами и прямыми конкурентами подопечные Юргена Клоппа еще немного стабильны в результатах (ничьи с «Манчестер Юнайтед» и «Челси», победа над «Тоттенхэмом»).

Предстоящая встреча с «Арсеналом», который мерсисайдцы в первом круге одолели на «Эмирейтс» со счетом 4:3, будет крайне важной для «Ливерпуля», ведь это, по сути, едва ли не последняя возможность вернуться на хорошие позиции в борьбе за медали и место в Лиге чемпионов. «Красные» уже и так, уступив недавно «Лестеру», отпустили «Тоттенхэм» в отрыв на четыре очка, и это притом, что у «Ман Сити», «Арсенала» и МЮ есть еще игра в запасе, и потенциально они могут оторваться на несколько очков вперед от «Ливерпуля».

Как и «Ливерпулю», «Арсеналу» также не хватает стабильности, особенно во втором круге. Собственно говоря, это уже становится традицией, что после относительно хорошего первого круга, во втором – у «канониров» начинается падение результатов. Два поражения в последних трех матчах не сильно ударили по амбициям команды Арсена Венгера, поскольку конкуренты тоже не блещут особой стабильностью.

А потому в независимости от результата в грядущей встрече с «Ливерпулем», у «Арсенала» еще будут неплохие перспективы в борьбе за призовые места. Главное для лондонцев – начать побеждать прямых конкурентов, с чем у команды Арсена Венгера в этом сезоне не совсем складывается. Всего одна победа в шести матчах, это явно не те результаты, на которые рассчитывают «канониры».

Интересные факты:

- «Ливерпуль» одержал всего одну победу над «Арсеналом» на «Энфилде» (в феврале 2014 года, 5:1) с 2007 года.

- В противостояниях между «Ливерпулем» и «Арсеналом» было забито 16 голов на 90-й минуте и позже – рекорд АПЛ.

- Юрген Клопп может стать первым тренером «Ливерпуля» после Жерара Улье в сезоне 1999/2000, выигравшим дважды в Премьер-лиге у Арсена Венгера в течение одного сезона.

- Единственный игрок «Арсенала», забивавший больше голов в АПЛ против «Ливерпуля», нежели Оливье Жиру (5), был Тьерри Анри (8).

«Ливерпуль» - «Арсенал»

4 марта, 19:30. Ливерпуль, «Энфилд»

Арбитр: Роберт Мэдли

Котировки БК «Олимп»

П1 - 2.1 Х - 3.62 П2 - 3.49

Ориентировочные составы:

«Ливерпуль»: Миньоле – Клайн, Матип, Ловрен, Милнер – Вейналдум, Джан, Лаллана – Мане, Коутиньо, Фирмино

«Арсенал»: Чех – Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль – Джака, Коклен – Уолкотт, Езил, Ивоби – Санчес

Не сыграют: Ингз, Эджария, Старридж, Хендерсон (все травмированы) – Касорла, Эль-Ненни, Саного (все травмированы)

Кейн vs Лукаку, кто лучше?

Не будь бы в этом сезоне такая ожесточенная конкуренция вверху турнирной таблицы, уверен, «Эвертон» поборолся бы за место в Лиге чемпионов. По сравнению с прошедшими сезонами «ириски» под руководством Рональда Кумана сделали большой шаг вперед и выглядят очень боеспособным коллективом, на игру которого приятно смотреть.

Свои самые громкие победы в нынешнем сезоне «Эвертон» одержал на «Гудисон Парк» (где были повержены «Арсенал» и «Манчестер Сити»), но это вовсе не говорит о том, что «скаузеры» домашняя команда. И в гостях команда Рональда Кумана выступает неплохо, правда не настолько стабильно, как дома. На сегодняшний день «ириски» пребывают в отменной форме, что и подтверждает великолепная 9-матчевая беспроигрышная серия команды.

В предстоящей встрече «Эвертону» предстоит сложнейший поединок в Лондоне против «Тоттенхэма». После первого поражения в АПЛ за последние два месяца от «Ливерпуля», «шпоры» уничтожили «Сток Сити», забив четыре безответных мяча. Прекрасную игру выдал Харри Кейн, забивший три гола. 23-летний форвард лондонцев находится в своей лучшей форме и как в минувших сезонах тянет команду за собой.

Вообще же грядущая встреча помимо статуса обеих команд и их хороших выступлений, также еще и интересна тем, что это будет дуэль двух из трех лучших на данный момент бомбардиров Премьер-лиги Ромелу Лукаку и Харри Кейна. Оба забили по 17 голов и явно не намерены сбавлять результативность.

Напоследок бы отметил, что команда Маурисио Почеттино (сам аргентинец накануне отмечал День рождения и лучшим подарком для него может быть только победа «шпор» над «ирисками») в текущем сезоне в родных стенах еще не проигрывала в АПЛ. Только «Лестер» и «Ливерпуль» сумели добыть по одному пункту на «Уайт Харт Лейн». Как и за счет чего «Эвертон» собирается побеждать грозного оппонента в его же логове, покажет уже непосредственно сама игра.

Интересные факты:

- «Тоттенхэм» непобедим в восьми матчах против «Эвертона» после поражения 1:2 на «Гудисон Парк» в 2012 году.

- «Шпоры» могут установить клубный рекорд, выиграв девять последовательных домашних матчей в Премьер-лиге.

- «Эвертон» не проигрывает на протяжении 9 матчей; это лучшая беспроигрышная серия ливерпульской команды с 2013 года (10 матчей).

- С начала сезона 2014/15, Харри Кейн забил наибольшее количество голов в АПЛ (63), в то время, как Ромелу Лукаку имеет пятый показатель результативности (45).

«Тоттенхэм» - «Эвертон»

5 марта, 15:30. Лондон, «Уайт Харт Лейн»

Арбитр: Майкл Оливер

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.62 Х - 4.15 П2 - 5.54

Ориентировочные составы:

«Тоттенхэм»: Льорис – Дайер, Альдервейрельд, Вертонген – Уокер, Ваньяма, Дембеле, Б. Дэвис – Алли, Эриксен – Кейн

«Эвертон: Роблес – Коулмэн, Уильямс, Фунес Мори, Бэйнс – Т. Дэвис, Шнайдерлин, Гуйе – Баркли, Лукман, Лукаку

Не сыграют: Роуз (травма) – Боласи, Бешич (оба травмированы)

Дерби Лондона

Глядя на выступления «Челси» на протяжении большей части сезона, можно сделать вывод, что команда Антонио Конте скорее сама себе создаст проблемы, нежели соперник сможет за счет своей игры переиграть «синих». Последней командой, которая переиграла «Челси» был «Тоттенхэм», но это было еще в самом начале года. После этого никому не удалось что-то противопоставить «аристократам», одолев их. Только «Ливерпуль» и «Бернли» за последние два месяца смогли отобрать очки у лондонской команды.

Учитывая, что эти осечки «Челси» потерпел в гостях, безусловно, можно сказать, что у «Вест Хэма» в предстоящем лондонском дерби есть шансы против лучшей на сегодня команды Англии. Но многое будет зависеть не от команды Славена Билича, которая не знает горечи поражений в последних трех матчей, а от действий подопечных Антонио Конте. Если «Челси» не создаст сам себе проблемы и будет полностью контролировать игру, шансов у «Вест Хэма» на положительный результат не так уж и много.

Интересные факты:

- «Челси» проиграл «Вест Хэму» только два из последних 21 матчей Премьер-лиги.

- 29 очков в оставшихся 12 поединках гарантируют «Челси» чемпионский титул, который команда может выиграть во второй раз за последние 3 сезона.

- Сеску Фабрегасу осталось сделать всего один ассист, чтобы перегнать Фрэнка Лэмпарда (102) и выйти на второе место в списке лучших ассистентов в истории АПЛ.

- Мануэль Лансини забил семь мячей в 11 лондонских дерби.

«Вест Хэм» - «Челси»

6 марта, 22:00. Лондон, «Олимпийский стадион»

Арбитр: Андре Марринер

Котировки БК «Олимп»

П1 - 5.67 Х - 4.11 П2 - 1.62

Ориентировочные составы:

«Вест Хэм»: Рэндольф – Куяте, Фонте, Рид, Крессвелл – Нобл, Обианг – Фегули, Снодграсс, Лансини – Айю

«Челси»: Куртуа – Аспиликуэта, Луис, Кэхилл – Мозес, Матич, Канте, Алонсо – Педро, Азар, Коста

Не сыграют: Огбонна, Сако, Тере (все травмированы), Антонио (дисквалификация)

Все матчи 27-го тура: