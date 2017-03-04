Динамо – Олимпик. Анонс

20-й тур УПЛ стартует в первую мартовскую субботу двумя матчами. В одном из них «Динамо» примет донецкий «Олимпик». Начало поединка – в 17.00.

Еще в памяти у болельщиков обеих команд осенняя встреча на ставшем тогда домашним для «Олимпика» сумском стадионе «Юбилейный». И если в «динамовском» лагере о ней любят вспоминать по поводу и без такового, то в стане дончан упомянутый матч вызывает менее приятные ассоциации. Еще бы, команда Сергея Реброва камня на камне не оставила от обороны номинальных хозяев, отгрузив в их ворота четыре сухих мяча. Конечно, в такой ситуации для подопечных Романа Санжара вопрос реванша – по сути, основной. Другое дело, насколько нынешнему «Олимпику» об этом вообще реально рассуждать, тем более на стадионе «имени себя». Точнее – у «Динамо» в гостях.

История показывает, что вполне. Особенно, если вспомнить сезон 2014/2015. Многие, да и автор этих строк, признаться, тоже, перед матчем заочно приписали «динамовцам» дежурные три очка. Интрига была только одна – сумеет ли «Олимпик» не уступить разгромно. Первый блин действительно оказался комом, но вовсе не для Романа Санжара и его парней. Еще бы, 0:0 на табло после финального свистка иначе как подвиг со стороны дебютанта «вышки» не воспринимался.

Кто-то скажет, мол, дважды в одну реку не входят. После поединка предыдущего тура против «Зари» у болельщиков «Динамо» есть основания так утверждать. Пропустив первыми, «бело-синие» не посыпались, как это часто бывало раньше, а, сохранив компактность и баланс в линиях, добыли заветные три очка, фактически, позволив лишь тлеть остаткам интриги в борьбе за второе место. Но опять же, футбол – игра непредсказуемая. Рискнём предположить, что решающую роль в предстоящем поединке сыграет умение команд помнить о том, что в футбол играют до финального свистка. Опустит ли кто-то раньше времени руки или, наоборот, начнет делить шкуру неубитого медведя – все это может стать своей изюминкой в общем сценарии матча.

В контексте предстоящей игры нельзя не отметить и подписание «Олимпиком» атакующего полузащитника Виталия Гемеги, воспитанника, на минуточку, именно «Динамо». И, кто знает, может, против своей родной команды ему и предстоит сегодня выйти на поле «Олимпийского», испытывая на прочность «динамовских» новичков.

Что касается истории взаимоотношений команд в чемпионате страны, то всего соперники сыграли между собой 5 матчей. Безоговорочное преимущество на стороне «Динамо» – 4 победы против одной ничьей, о которой упоминалось выше. Баланс мячей также внушительный – 10:0 в пользу киевлян. Сумеет ли «Олимпик» переписать историю и таки забить киевлянам, как раз в субботу и узнаем.

Евгений САВЧУК

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Рудько, Морозюк, Вида, Пантич, Антунеш, Гармаш, Шепелев, Буяльский, Ярмоленко, Гонсалес, Беседин

«Олимпик»: Махарадзе, Парцвания, Гришко, Эмерсон, Немчанинов, Богданов, Гошкодеря, Цимбалюк, Моха, Брикнер, Матяж

Котировки букмекеров:

Bwin: 1.13 – 7.75 – 12.00

WilliamHill: 1.12 – 7.50 – 13.00

Марафон: 1.666 – 7.80 – 16.50

Олимп: 1.15 – 7.33 – 16.25

4 марта, суббота