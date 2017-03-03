ПФК Сумы подаст в суд на китайских инвесторов

Бывший главный тренер ПФК «Сумы» Владимир Лютый рассказал об уходе из команды и судебных тяжбах, которые ожидают клуб с китайским инвестором.

«Увы, сотрудничество с «Сумами» завершилось. Сейчас находимся в стадии переписки, перевода бумаг на английский язык, поскольку представители одной китайской компании подадут в суд на другую китайскую компанию за нарушение подписанного договора. Этот инвестор должен возместить ущерб, который понесли люди при переездах в Украину, и другие расходы. Кроме того, с этой китайской компанией, которая должна была принимать участие в инвестировании средств в «Сумы», будет судиться и футбольный клуб за нарушение подписанных договоров.

После того как ФК «Сумы» договорился с новым спонсором о финансировании, мне объявили, что наше сотрудничество тоже заканчивается. Очевидно, новый спонсор захотел видеть на посту главного тренера другого специалиста. В итоге команду возглавил Анатолий Бессмертный. Футболисты остались в команде. Тех, кого я собирался приглашать, они не приезжали, поскольку не было определенности с финансированием. Естественно, за этот месяц тренерский штаб зарплату не получил. С футболистами, возможно, клуб решит вопрос каким-то образом.

Конечно, жаль, что так получилось. Подход был серьезный, несколько месяцев шли подготовительные работы этого проекта. Конечно, если бы я знал, что так может произойти, ничего бы этого не начинал. Тем более, что у меня было предложение возглавить клуб из чемпионата Узбекистана. Но я отказался, поскольку сотрудничество с «Сумами» и разговоры о серьезном проекте со стороны китайцев выглядели вполне серьезно и убедительно.

Буду ли я еще сотрудничать с китайцами? Разве что только в том случае, если они возместят всем потери и дадут банковские гарантии, что такого больше не повторится», - сказал Лютый.