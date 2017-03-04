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Черноморец
04.03.2017 14:00   ТВ-трансляция: 

Днепр – Черноморец. Анонс

Без ажиотажа и при пустых трибунах

  • 04.03.2017 09:00
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www.chernomorets.odessa.ua
© www.chernomorets.odessa.ua
Еще совсем недавно афиша «Днепр» – «Черноморец» вызывала немалый ажиотаж у болельщиков всей Украины. Но времена меняются, составы команд за последние пару лет изменились кардинально, и, параллельно, пустеют отечественные стадионы. Жуткое положение с посещаемостью матчей УПЛ не улучшится в общей статистике после встречи двух принципиальных соперников – «Днепра» и «Черноморца». Несмотря на то, что свою команду в Днепре любят и всячески поддерживают в трудные минуты, что, к слову, и показала недавняя встреча команды с болельщиками, игра пройдет при пустых трибунах, из-за неподобающего поведения фанатов «сине-бело-голубых» в матче против «Шахтера» минувшей осенью.

Сами подопечные Дмитрия Михайленко, несмотря на все прогнозы специалистов, зимние кадровые потери (Близниченко, Лучкевич), и не лучшее психологическое состояние из-за потенциального перевода в Первую лигу, вне зависимости от результатов выступлений в текущем сезоне Премьер-лиги, продолжают набирать очки, даже в матчах с командами, которым, казалось бы, они больше нужны. Так было в минувшем туре со «Звездой», и так будет, в это можно не сомневаться, в ближайшей игре с одесситами.
 
А вот команда, кстати, бывшего днепровца Александра Бабича, чувствует себя психологически уверенно, особенно после непростой победы над «Карпатами». Более того, одесситам удалось оторваться от «Ворсклы» на три очка в борьбе за место в ведущей шестерке, а также приблизиться на такое же расстояние к «Олимпику», с позиции которого уже можно задумываться о еврокубковых перспективах.
 
Главной же проблемой накануне матча с «Днепром» для тренерского штаба «Черноморца» станет вопрос, кем заменить дисквалифицированных Андриевского и Коркишко, которые перебрали карточек в матче с «Карпатами». У днепрян же игру пропустит Вакулко, которому Дмитрий Михайленко пытается найти место в опорной зоне, а это вылилось в две желтые карточки и, соответственно, удаление в Кропивницком.
 
В первом круге противостояние команда в Одессе завершилось нулевой ничьей, а на «Днепр-Арене» до этого команды встречались в последний раз в июле 2015-го года, и та игра ознаменовалась потрясающим камбеком «Днепра», который выиграл 4:2, уступая к 62-й минуте 0:2. Тот матч стал последним за «Днепр» для Николы Калинича, и хорват красиво простился с болельщиками, не просто оформив дубль, а один из голов забив в падении через себя.
 
Вообще же, история встреч команд имеет давние корни. Только на уровне высшей лиги чемпионатов СССР и Украины «Днепр» и «Черноморец» провели 71 матч, в которых перевес на стороне днепрян – 33 победы, 18 ничьих и 20 поражений, при разнице мячей 89:70.
 
Дмитрий МОСКАЛЕНКО

Ориентировочные составы:

«Днепр»: Лунин, Полевой, Лопыренок, Сваток, Адамюк, Нагиев, Кравченко, Ротань, Лунев, Кочергин, Довбик

«Черноморец»: Каневцев, Хочолава, Ковалец, Смирнов, Кабаев, Мартыненко, Элиас, Люлька, Каплиенко, Мусолитин, Третьяков

Дисквалифицированные: Вакулко («Днепр») – Коркишко, Андриевский («Черноморец»)

Котировки букмекеров:
Марафон: 2,35 – 3,125 – 3,38
Олимп: 2,22 – 3,18 – 3,27
Bwin: 2,20 – 3,10 – 3,10
4 марта, суббота
«Днепр»  «Черноморец»
Днепр. Стадион «Днепр-Арена». 14.00
ТВ-трансляция на телеканале «2+2»
 Арбитр: Анатолий Жабченко (Хмельницкий)
 Прогноз Sport.ua – 0:0

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Днепр» – «Черноморец»?
  • 33.33% (3)
    1. 1:1
  • 22.22% (2)
    2. 0:2
  • 11.11% (1)
    3. 3:0
  • 11.11% (1)
    4. 2:0
  • 11.11% (1)
    5. 1:0
  • 11.11% (1)
    6. 0:1
  • 0% (0)
    7. Другой вариант
  • 0% (0)
    8. 3:3
  • 0% (0)
    9. 3:2
  • 0% (0)
    10. 3:1
  • 0% (0)
    11. 2:3
  • 0% (0)
    12. 2:2
  • 0% (0)
    13. 2:1
  • 0% (0)
    14. 1:3
  • 0% (0)
    15. 1:2
  • 0% (0)
    16. 0:3
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