Артем СИТАЛО: «На матч со Сталью едем за тремя очками»

Нападник кропивницької «Зірки» Артем Сітало розповів про підготовку команди до чергового матчу зі «Сталлю».

- Артеме, як команда готується до «Сталі»?

- У звичайному режимі. Як на будь-який інший матч. Для нас кожна гра важлива, до кожної ми ставимося відповідально. Проводимо підготовку на полі, на теоретичних заняттях. Загалом, усе як зазвичай.



- Ви були засмучені через результат матчу із «Дніпром»?

- Особисто мене, як і хлопців, результат, звісно, не задовольнив. Дуже хотілося перемогти в тій грі при рідних трибунах. Тим паче, ми першими швидко забили. Усе складалося на нашу користь. Але одна безглузда помилка, за яку в Прем’єр-лізі не пробачають, не дозволила нам здобути вікторію. До того ж, досвідчений Руслан Ротань у таких епізодах розбирається на відмінно. У другому таймі була абсолютно рівна гра, і хоч рахунок відповідає ходу поєдинку, все одно ми залишаємося незадоволені ним.



- Тобі пощастило відзначитись у тій грі. Згадай, будь ласка, цей епізод.

- Нашій команді вдалася дуже хороша атака. І треба віддати належне Павлу Полегеньку, котрий на правому фланзі розібрався із захистом і віддав, мабуть, найкращу прострільну передачу в цьому матчі. Спасибі велике йому за це, адже після такого пасу мені потрібно було тільки підставити ногу. Загалом, на тренуваннях ми часто відпрацьовуємо подібні моменти й ось одна з домашніх заготовок пройшла.



- Ще був у тебе момент, коли ти намагався «перекинути» голкіпера…

- Так, жалкую, що не використав цю можливість. У принципі, таких нагод може взагалі й не бути за матч, тому потрібно їх реалізовувати. Це не відмовка, але м’яч був під неробочою лівою ногою. Аби забив гол тоді, то ми б отримали перевагу вже у два м’ячі і, скоріш за все, вирішили б долю поєдинку. Та нічого страшного, буду працювати над такими моментами, адже це і є мій «хліб». Форвард зобов’язаний забивати в таких моментах.



- Ти потрапив до символічної збірної туру. Тебе тішить цей факт?

- Звичайно, приємно, що мене відзначили. Та це заслуга не лише моя, а всієї команди. Хлопці працювали на мене, я – на них. Тож, повторюсь, це досягнення стало можливим лише завдяки команді.



- Як ти можеш охарактеризувати кам’янську «Сталь»?

- Зараз в Україні, окрім, мабуть, «Динамо» та «Шахтаря», всі команди рівні. «Сталь» – це бойова команда, укомплектована якісними футболістами. До них прийшов новий спеціаліст, Леонід Кучук, котрий, я думаю, поставить їм хорошу гру. Можливо, не одразу, та не мені про це судити. Готуємося дуже серйозно. Усе залежатиме від нас – як ми зіграємо, такий результат і отримаємо. Але в Дніпро їдемо виключно за трьома очками. У боротьбі за першу шістку ми маємо набирати максимум, проте похибка із «Дніпром» залишає нам дуже мало шансів на це.