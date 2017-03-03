Виктор ЦЫГАНКОВ: «У меня мечта – играть за Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков рассказал о своих целях и мечтах.
«Я с детства знал, что хочу быть футболистом, и просто каждый день шел к этому. ДЮСШ, U-19, дубль, и, наконец, первая команда. Это нужно было пройти, чтобы наконец-то понять, чего хочешь в жизни. Конечно, не сравнить нагрузки и проблемы с теми, чтобы были в детском футболе, но, постепенно к этому привыкаешь.
У меня мечта – играть за «Манчестер Юнайтед», поэтому, я надеюсь, что «Динамо» это только первые шаги. Я хотел бы поблагодарить всех своих тренеров, с которыми я когда-либо работал. Я надеюсь, что киевский клуб только поможет мне воплотить мечту в жизнь», - сказал Цыганков.
Источник — Xsport
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