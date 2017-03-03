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U-21: Динамо крупно обыграло Олимпик

Киевляне забили три безответных мяча

  • 03.03.2017 20:51
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ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

В центральном матче 20-го тура Чемпионата U-21 встречались первая и четвертая команды – «Динамо» и «Олимпик».

Динамовцы словно на одном дыхании проводят первую часть турнира, из 19 матчей победив в 15. В последних трех турах команда не пропускает, а в среднем забивает почти 2,5 мяча за игру. Весьма солидно смотрится и «Олимпик», практически обеспечив попадание в первую шестерку.  Не удивительно, игра вызвала интерес у тренерского штаба молодежной сборной Украины, который в полном составе во главе с Александром Головко присутствовал на трибуне.

В отличие от большинства матчей в молодежном первенстве, динамовцы довольно долго не могли обозначить свое преимущество. В основном команда владела мячом в центре поля, переходя который упиралась в насыщенную защиту. Как следствие, первый по-настоящему острый момент у ворот Степаненко возник лишь на 30-й минуте, когда Булеца скинул мяч под удар Щебетуну, но последний не сумел переиграть голкипера.

За весь матч игроки «Олимпика» не сумели создать у динамовских ворот ни одного по-настоящему опасного момента. После перерыва донетчане и не помышляли об атаках, сосредоточившись на сохранении удобного для них счета. Стоит отдать должное напористости хозяев, которые, несмотря на все сложности, продолжали идти вперед. Удачу, словно крыло жар-птицы, поймал лидер команды, ее капитан Максим Казаков. Его невероятный удар с 30-ти метров застал врасплох вратаря, одновременно став настоящим украшением матча. Спустя две минуты Богдан Леднев удвоил преимущество, а еще позже Назарий Русин установил окончательный счет 3:0.

«Динамо» (Киев) – «Олимпик» (Донецк) – 3:0 (0:0)

«Динамо»: Коваль (Бущан, 46), Лукьянчук, Тымчик (Кравченко, 88), Очигава (Чоботенко, 46), Осман, Казаков (к), Булеца, Шапаренко (Русин, 65), Леднев, Тарануха, Щебетун.

«Олимпик»: Степаненко (к), Писковый, Надирадзе, Петрик, Янков, Глиняный (Масикевич, 83), Ткаченко, С.Шарай (Тищук, 88), В.Шарай, Козлов, Сергийчук (Зинатуллин, 63).

Голы: Казаков (76), Леднев (78), Русин (87)

Предупреждены: Булеца (58) - Глиняной (57), Петрик (76), Янков (86), Надирадзе (89).

Источник — ФК Динамо Киев

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