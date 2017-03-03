Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

НАИЛСОН: «Оцениваю Звезду, как пятизвездочный клуб»

Новичок кропивницкого клуба рассказал об адаптации в команде

  • 03.03.2017 20:29
  • 122 просмотров
  • 0 комментария
Метки
alchetron.com. Наилсон Фернандо Медейрос
© alchetron.com. Наилсон Фернандо Медейрос

Новачок кропивницької «Зірки», бразильський центральний захисник Наілсон Фернандо Медейрос розповів про те, як у нього виник варіант з переходом до кропивницького клубу, охарактеризував свою гру і проаналізував минулий матч з «Дніпром».

- Розкажи, як ти опинився в команді?
- Мій агент запропонував мені варіант із продовженням кар’єри в Кропивницькому. Дійшли згоду по підписанню контракту – й ось я тут.
 
- Ти щось знав про команду з Кропивницького раніше?
-  Я знав, що в минулому сезоні кропивничани грали в першій лізі й нині вони проводять перший сезон у Прем’єр-лізі. На мою думку, це дуже цікава команда, котра мені сильно сподобалася.
 
-  Чи маєш ти друзів, знайомих в інших командах України?
- Ні, в Україні, на жаль, друзів поки не маю. Мої товариші, котрих я добре знаю, грають у Росії.
 
- Можеш охарактеризувати себе? Виділити свої сильні сторони?
- Я добре працюю з м’ячем, завдяки своєму зросту сильний у грі на другому поверсі, також холоднокровний і спокійний. Крім того, добре підготовлений фізично.
 
- Як ти почуваєш себе в Україні загалом, в команді – зокрема?
- Мене чудово прийняли в команді. У мене налагодились хороші стосунки з усіма гравцями, з тренерами, з персоналом. Загалом, я всім задоволений. Я оцінюю «Зірку», як п’ятизірковий клуб.
 
-  Ти готовий дебютувати вже цієї неділі?
- Так, звичайно. З нетерпінням очікую своєї першої гри в складі «Зірки». Сподіваюсь, що зможу дебютувати вже найближчої неділі й допомогти своїй команді здобути перемогу. Докладаю до цього максимум зусиль. Але все залежатиме від рішення головного тренера, чи поставить він мене до складу чи ні.
 
- Як можеш проаналізувати минулий матч проти «Дніпра»?
- Я дивився за цим матчем з трибуни. Можу сказати, що наша команда контролювала хід тієї гри. Ми забили швидкий гол і мали можливості ще неодноразово вразити ворота суперника. Та все ж у захисті відіграли не найкращим чином. Прикра помилка оборони призвела до того, що «Зірка» пропустила і, на жаль, вирвати перемогу вже не змогла.
 
- Хто тобі допомагає адаптуватись в Україні і чи не заперечувала проти переїзду до Кропивницького твоя родина?
-  Ні, моя родина спокійно прийняла моє рішення про переїзд до України. Вони знають, що це важливо для моєї кар’єри, що я їду сюди для свого професійного росту. Адаптуватись тут мені допомагають перекладачі футбольного клубу, партнери по команді та персонал. Загалом, ніяких проблем у цьому плані не виникає.
 

Источник — ФК Звезда

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.