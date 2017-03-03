НАИЛСОН: «Оцениваю Звезду, как пятизвездочный клуб»

Новачок кропивницької «Зірки», бразильський центральний захисник Наілсон Фернандо Медейрос розповів про те, як у нього виник варіант з переходом до кропивницького клубу, охарактеризував свою гру і проаналізував минулий матч з «Дніпром».



- Розкажи, як ти опинився в команді?

- Мій агент запропонував мені варіант із продовженням кар’єри в Кропивницькому. Дійшли згоду по підписанню контракту – й ось я тут.



- Ти щось знав про команду з Кропивницького раніше?

- Я знав, що в минулому сезоні кропивничани грали в першій лізі й нині вони проводять перший сезон у Прем’єр-лізі. На мою думку, це дуже цікава команда, котра мені сильно сподобалася.



- Чи маєш ти друзів, знайомих в інших командах України?

- Ні, в Україні, на жаль, друзів поки не маю. Мої товариші, котрих я добре знаю, грають у Росії.



- Можеш охарактеризувати себе? Виділити свої сильні сторони?

- Я добре працюю з м’ячем, завдяки своєму зросту сильний у грі на другому поверсі, також холоднокровний і спокійний. Крім того, добре підготовлений фізично.



- Як ти почуваєш себе в Україні загалом, в команді – зокрема?

- Мене чудово прийняли в команді. У мене налагодились хороші стосунки з усіма гравцями, з тренерами, з персоналом. Загалом, я всім задоволений. Я оцінюю «Зірку», як п’ятизірковий клуб.



- Ти готовий дебютувати вже цієї неділі?

- Так, звичайно. З нетерпінням очікую своєї першої гри в складі «Зірки». Сподіваюсь, що зможу дебютувати вже найближчої неділі й допомогти своїй команді здобути перемогу. Докладаю до цього максимум зусиль. Але все залежатиме від рішення головного тренера, чи поставить він мене до складу чи ні.



- Як можеш проаналізувати минулий матч проти «Дніпра»?

- Я дивився за цим матчем з трибуни. Можу сказати, що наша команда контролювала хід тієї гри. Ми забили швидкий гол і мали можливості ще неодноразово вразити ворота суперника. Та все ж у захисті відіграли не найкращим чином. Прикра помилка оборони призвела до того, що «Зірка» пропустила і, на жаль, вирвати перемогу вже не змогла.



- Хто тобі допомагає адаптуватись в Україні і чи не заперечувала проти переїзду до Кропивницького твоя родина?

- Ні, моя родина спокійно прийняла моє рішення про переїзд до України. Вони знають, що це важливо для моєї кар’єри, що я їду сюди для свого професійного росту. Адаптуватись тут мені допомагають перекладачі футбольного клубу, партнери по команді та персонал. Загалом, ніяких проблем у цьому плані не виникає.

