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Девич забил первый гол за Ростов в официальных матчах

Украинский форвард отличился в матче против «Томи»

  • 03.03.2017 20:15
  • 487 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Ростов. Марко Девич
© ФК Ростов. Марко Девич

Украинский форвард «Ростова» Марко Девич отличился первым забитым мячом в официальных матчах за российскую команду.

33-летний нападающий вышел на замену в матче 18 тура РФПЛ против «Томи» и забил третий гол своей команды. Поединок закончился разгромной победой «Ростова».

«Томь» (Томск) – «Ростов» - 0:6 (0:2)
Голы: Бухаров, 17 – 0:1, Бухаров, 45 – 0:2, Девич, 69 – 3:0, Ерохин, 78 – 0:4, Азмун, 80 - 0:5, Азмун, 90 – 0:6

«Томь»: Мелихов, Осипов, Митерев (Карымов, 62), Букачев, Сасин, Гвинейский (Большунов, 75), Попов, Чуперка, Голышев, Пугин, Соболев

«Ростов»: Медвдев, Калачев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов. Гацкан (Препелицэ, 79), Нобоа (Могилевец, 60), Ерохин, Азмун, Бухаров (Девич, 61)

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 03.03.2017 20:22
    +5
    Не ну ви бачили з якою швидкістю новини запоребрика приходять на спортУА За то про Музичук 9 годин новини чекали, а про Церенко 6
    Ссылка
    H4des
    online
      H4des, 03.03.2017 20:27
    +1
    Vitalik Shevchenko, 03.03.2017 20:22
    Не ну ви бачили з якою швидкістю новини запоребрика приходять на спортУА За то про Музичук 9 годин новини чекали, а про Церенко 6
    Так ты не сравнивай, где Акапулько,а где томь xDD
    Ссылка
    henasosethui
    online
      henasosethui, 03.03.2017 20:34
    -1
    H4des, 03.03.2017 20:27
    Vitalik Shevchenko, 03.03.2017 20:22
    Не ну ви бачили з якою швидкістю новини запоребрика приходять на спортУА За то про Музичук 9 годин новини чекали, а про Церенко 6

    Так ты не сравнивай, где Акапулько,а где томь xDD
    вообще то матч играли в Ростове, это чуток ближе Томска
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 03.03.2017 20:35
    +1
    H4des, 03.03.2017 20:27

    Так ты не сравнивай, где Акапулько,а где томь xDD
    Ти справді думаєш що відстаннь має значення, чи це сарказм?
    Чи з Акапулько і Тегерану трансляції не було?
    Ссылка
    H4des
    online
      H4des, 03.03.2017 20:36
    +1
    Vitalik Shevchenko, 03.03.2017 20:35
    H4des, 03.03.2017 20:27
    Так ты не сравнивай, где Акапулько,а где томь xDD

    Ти справді думаєш що відстаннь має значення, чи це сарказм? Чи з Акапулько і Тегерану трансляції не було?
    Ой, пошутить даже нельзя.
    Ссылка
    H4des
    online
      H4des, 03.03.2017 20:37
    +1
    henasosethui, 03.03.2017 20:34
    H4des, 03.03.2017 20:27
    Vitalik Shevchenko, 03.03.2017 20:22 Не ну ви бачили з якою швидкістю новини запоребрика приходять на спортУА За то про Музичук 9 годин новини чекали, а про Церенко 6 Так ты не сравнивай, где Акапулько,а где томь xDD

    вообще то матч играли в Ростове, это чуток ближе Томска
    Выбач друже, за рпл не слежу и кто у них в каких городах играет я не знаю.
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