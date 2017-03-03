Украинский форвард «Ростова» Марко Девич отличился первым забитым мячом в официальных матчах за российскую команду.
33-летний нападающий вышел на замену в матче 18 тура РФПЛ против «Томи» и забил третий гол своей команды. Поединок закончился разгромной победой «Ростова».
«Томь» (Томск) – «Ростов» - 0:6 (0:2)
Голы: Бухаров, 17 – 0:1, Бухаров, 45 – 0:2, Девич, 69 – 3:0, Ерохин, 78 – 0:4, Азмун, 80 - 0:5, Азмун, 90 – 0:6
«Томь»: Мелихов, Осипов, Митерев (Карымов, 62), Букачев, Сасин, Гвинейский (Большунов, 75), Попов, Чуперка, Голышев, Пугин, Соболев
«Ростов»: Медвдев, Калачев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов. Гацкан (Препелицэ, 79), Нобоа (Могилевец, 60), Ерохин, Азмун, Бухаров (Девич, 61)
Источник — Sport.ua
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Не ну ви бачили з якою швидкістю новини запоребрика приходять на спортУА За то про Музичук 9 годин новини чекали, а про Церенко 6
Так ты не сравнивай, где Акапулько,а где томь xDD
Так ты не сравнивай, где Акапулько,а где томь xDD
Чи з Акапулько і Тегерану трансляції не було?
Так ты не сравнивай, где Акапулько,а где томь xDD
Ти справді думаєш що відстаннь має значення, чи це сарказм? Чи з Акапулько і Тегерану трансляції не було?
Vitalik Shevchenko, 03.03.2017 20:22 Не ну ви бачили з якою швидкістю новини запоребрика приходять на спортУА За то про Музичук 9 годин новини чекали, а про Церенко 6 Так ты не сравнивай, где Акапулько,а где томь xDD
вообще то матч играли в Ростове, это чуток ближе Томска
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