Луис ЭНРИКЕ: «Буду наслаждаться тремя оставшимися месяцами в команде»

Наставник каталонской «Барселоны» Луис Энрике рассказал о том, что испытал облегчение, когда сообщил об уходе из команды по завершению сезона.
«Как чувствую себя после того, как объявил об уходе из клуба? Я остался прежним, но сейчас мне немного легче. Не хочу говорить о будущем тренере команды. Буду просто наслаждаться тремя оставшимися месяцами в команде, пытаясь дать лучшее своим игрокам», – сказал Энрике.
Источник — Marca
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