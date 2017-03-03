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Луис ЭНРИКЕ: «Буду наслаждаться тремя оставшимися месяцами в команде»

Главный тренер «Барселоны» – о планах на ближайшее будущее

  • 03.03.2017 19:56
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ФК Барселона. Луис Энрике
© ФК Барселона. Луис Энрике

Наставник каталонской «Барселоны» Луис Энрике рассказал о том, что испытал облегчение, когда сообщил об уходе из команды по завершению сезона.

«Как чувствую себя после того, как объявил об уходе из клуба? Я остался прежним, но сейчас мне немного легче. Не хочу говорить о будущем тренере команды. Буду просто наслаждаться тремя оставшимися месяцами в команде, пытаясь дать лучшее своим игрокам», – сказал Энрике.

Источник — Marca

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