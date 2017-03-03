Луис ЭНРИКЕ: «Буду наслаждаться тремя оставшимися месяцами в команде»

Нет, это ты молодец среди овец. Единственный, кто повелся на этот фейк от Феди.П.С. А Федя правил...

Нравится работа их тренера Романа Санжара. Ожидаю тяжелый матч для киевлян против "Олимпика&...

Забирать чемпионат мира прежде всего у болельщиков, которые ни в чем не виноваты, немножко подло»...

споко! проведёте чем расии по поеданию мельдония с лопат.