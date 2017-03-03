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Дарио Срна получил тренерский диплом категории PRO

Футболист «Шахтера» пока не собирается закачивать карьеру игрока

  • 03.03.2017 19:42
  • 322 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Капитан «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал получение тренерского диплома УЕФА категории PRO.

«Карьеру завершать не собираюсь. Просто у меня было много свободного времени, и я его хорошо использовал. Получил А, В диплом, теперь PRO.

Это не значит, что моя карьера идет к концу – я пока себя чувствую комфортно. Пусть диплом будет – никогда не знаешь, что тебя ждет завтра. Приятно, что закончил обучение, но моя главная цель сейчас – играть в футбол.

Хочу сказать огромное спасибо нашим преподавателям. Я многому научился такому, чего не знал ранее. Очень хорошие были эксперты и тренеры, я получил хороший опыт», – сказал Срна.

Источник — Федерация футбола Украины

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Комментарии
    ser_nat
      ser_nat, 03.03.2017 19:46
    +2
    Купив з усією ФФУ))))
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    ser_nat
      ser_nat, 03.03.2017 19:59
    +3
    Ладно не мінусуйте не купив, придбав)))
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    SmaginuS
    online
      SmaginuS, 03.03.2017 20:15
    +2
    Ему бы диплом судьи категории ФИФА и УЕФА - кажется, в этом он понимает больше всего!
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    Patriot UA
      Patriot UA, 03.03.2017 20:21
    +1
    диплом є. можна брати збірну - днр
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