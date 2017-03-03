Капитан «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал получение тренерского диплома УЕФА категории PRO.

«Карьеру завершать не собираюсь. Просто у меня было много свободного времени, и я его хорошо использовал. Получил А, В диплом, теперь PRO.

Это не значит, что моя карьера идет к концу – я пока себя чувствую комфортно. Пусть диплом будет – никогда не знаешь, что тебя ждет завтра. Приятно, что закончил обучение, но моя главная цель сейчас – играть в футбол.

Хочу сказать огромное спасибо нашим преподавателям. Я многому научился такому, чего не знал ранее. Очень хорошие были эксперты и тренеры, я получил хороший опыт», – сказал Срна.