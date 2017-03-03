ПИЛЯВСКИЙ: «Понятно, что российский чемпионат сильнее украинского»

Украинский защитник «Зари» Андрей Пилявский, который недавно вернулся в луганский клуб на правах аренды, сравнил украинский и российский чемпионаты.
«Понятно, что российский чемпионат сильнее украинской Премьер-лиги. В России сразу ряд клубов ведут равную борьбу за чемпионство, есть отличная конкуренция между 6 или 7 клубами. Посещаемость на большом уровне, тоже большой плюс», - сказал Пилявский.
Напомним, права на Пилявского принадлежат «Рубину».
Источник — Sportarena
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