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ПИЛЯВСКИЙ: «Понятно, что российский чемпионат сильнее украинского»

Защитник «Зари» сравнил уровень двух чемпионатов

  • 03.03.2017 19:29
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rubin-kazan.ru. Андрей Пилявский
© rubin-kazan.ru. Андрей Пилявский

Украинский защитник «Зари» Андрей Пилявский, который недавно вернулся в луганский клуб на правах аренды, сравнил украинский и российский чемпионаты.

«Понятно, что российский чемпионат сильнее украинской Премьер-лиги. В России сразу ряд клубов ведут равную борьбу за чемпионство, есть отличная конкуренция между 6 или 7 клубами. Посещаемость на большом уровне, тоже большой плюс», - сказал Пилявский.

Напомним, права на Пилявского принадлежат «Рубину».

Источник — Sportarena

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