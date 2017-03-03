Сергей ШЕСТАКОВ: «Игроки Динамо не прощают ошибок»

Полузащитник «Олимпика» Сергей Шестаков поделился ожиданиями от предстоящей встречи с киевским «Динамо».

- Впереди матч с «Динамо». Как проходит подготовка к этой встрече?

- Ничего нового, стараемся сконцентрироваться на будущем противостоянии, внимательно слушаем то, что нам говорит тренерский штаб, какую информацию он нам дает. Постараемся использовать свои моменты, выжать из них максимум и забить гол.

- Что скажешь о нынешнем «Динамо»?

- Это по-прежнему сильная команда, несмотря на все их проблемы. Сейчас киевляне больше подключают молодежь, появляется много молодых игроков, которые весьма энергичны, стараются ухватиться за свой шанс. В любом случае, это «Динамо» - имя соперника говорит само за себя.

- Что станет ключевым в противостоянии с «бело-синими»?

- «Динамо» - это такая команда, которая не прощает ошибок. Нужно постараться свести к минимуму ошибки, с такими командами большинство голов залетает после того, как ты теряешь мяч. Три-четыре касания – и мяч в воротах.

- Если вынести за скобки Ярмоленко, кого в «Динамо» можно назвать самым опасным?

- Наверно, Дениса Гармаша. У них очень хорошие футболисты в центральной зоне. Киевляне здорово вбегают в зоны при прострелах, умеют разобраться в центре поля.

- У «Олимпика» достаточно сложный календарь на финише. Это не станет помехой на пути в шестерку сильнейших?

- Будем стараться. С любой командой тяжело играть вне зависимости от того, какое место в таблице она занимает. Нас ждут три хорошие игры, с той же «Ворсклой» можно брать очки. Не стоит забывать, что еще одна игра у нас есть в запасе против «Карпат». Будем настраиваться на очки во всех матчах вне зависимости от имен соперников.