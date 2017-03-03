Байер едет в Дортмунд, Коноплянка вернется в матче с Гладбахом

На этой неделе Германия проводила свои кубковые матчи, в которых обошлось фактически без потерь. Лишь «Боруссия» Дортмунд так и не смогла провести свой поединок в связи с плохим состоянием поля команды третьего немецкого дивизиона «Спортфройнде Лотте». Однако эта пауза должна пойти на пользу команде Томаса Тухеля, которая в некоторых матчах выглядит подуставшей. Кроме того, уже на следующей неделе архиважная игра против «Бенфики» в Лиге чемпионов, где кровь из носу необходима уверенная победа для того, чтобы выйти в следующий этап.

Накануне вся Германия обсуждала состояние здоровья Марио Гетце, который может завершить карьеру из-за миопатии, хронически прогрессирующем наследственном заболевании мышц, связанным с нарушением обмена веществ в мышечной ткани. Совершенно нетипичный и редкий диагноз для многих людей и тем более футболистов. А ведь еще совсем недавно Марио был героем ЧМ-2014, принеся своей сборной победу в финале чемпионата над Аргентиной. Сейчас же экс-игрок «Баварии» вынужден отказаться от тренировочного процесса и бороться с непростым недугом, который ставит под вопрос его дальнейшую карьеру.

О «Байере» в этом сезоне мы говорили очень много и чаще всего представляли его не в самом лучшем свете. Команда проиграла уже фактически все в чемпионате, почти вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов и продолжает показывать достаточно скованный и печальный футбол. Накануне хавбек «аптекарей» Владлен Юрченко лишний раз подтвердил слухи о том, что в раздевалке «Байера» не самая лучшая атмосфера, а посему Роджеру Шмидту осталось недолго и поражение от «Боруссии» может стать для него последним на посту главного тренера Леверкузена.

Сегодняшних соперников объединяет богатая история. До отчетного матча «Боруссия» и «Байер» провели между собой 75 игр, в которых статистика не выделяет фаворитов. По 27 побед на счету той и другой команды и еще 21 раз команды сыграли вничью. В матче первого круга «Байер» довольно уверенно обыграл своего соперника - 2:0, в том поединке по голу забили Адмир Мехмеди и Хавьер Эрнандес. Однако в субботнем противостоянии далеко не «Байер» будет фаворитом.

«Боруссия» Д - «Байер»

4 марта, «Сигнул-Идуна-Парк» - 16:30

Арбитр – К.Дингерт

Прогноз Sport.ua - 2:1

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 1.51 Х - 4.59 П2 - 6.2

«Баварии» в нынешнем чемпионате откровенно скучно. Мало того, что нет достойных соперников, так еще интрига гаснет с каждым туром все больше и больше. От скуки игроки «Баварии» решили вступить в перепалку с болельщиками по всей Германии. То им не нравится, что Карло Анчелотти оплевали в Берлине, то в Бремене к ним плохо отнеслись... В общем, в Германии ФК «Голливуд» и его гегемония в чемпионате многим уже поднадоела, именно поэтому многие так надеялись на то, что в этой стране появится свой «Лестер» и уберет мюнхенцев с пьедестала.

В Кельн «Бавария» едет не только за победой, но и с мыслями об ответной игре против «Арсенала» в Лиге чемпионов, которая состоится на следующей неделе. Несмотря на крупный счет первого матча, который фактически снимает вопросы о победителе, наверняка в Лондоне Анчелотти будет играть основным составом. Поэтому в матче против середняка в Бундеслиге можно дать возможность отдохнуть лидерам и дать шанс резервистам, которые будут иметь больше мотивации. «Кельн» в это время испытывает серьезные трудности в чемпионате и даже ничья будет для них отличным результатом.

Накануне «Бавария» размялась в кубковом матче над «Шальке», отправив в ворота соперника три безответных гола и выйдя в полуфинал турнира. А вот там будет уже намного интересней, ведь, скорее всего, «Бавария» встретится со своим главным врагом, «Боруссией». В чемпионате «козлы» 87 раз играли против «Баварии» и добыли 21 победу. 42 виктории на стороне мюнхенского клуба и еще 24 раза команды сыграли вничью. 6 матчей кряду «Кельн» не может отобрать очки у «Баварии», однако в 2011-м году «козлы» на своем поле переиграли более именитого соперника - 3:2.

«Кельн» - «Бавария»

4 марта, «РайнЭнергиШтадион» - 16:30

Арбитр – Др.Дреес

Прогноз Sport.ua - 1:2

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 7.75 Х - 4.66 П2 - 1.43

Позже ожидайте анонс этого матча…

«Боруссия» М - «Шальке»

4 марта, «Боруссия-Парк» - 19:30

Арбитр – М.Графе

Прогноз Sport.ua - 1:1

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 2.27 Х - 3.33 П2 - 3.31

Алексей ГОРЛАЧ