Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Мирон МАРКЕВИЧ: «Звезда обречена, Днепр повторит судьбу Металлиста»

Глава комитета сборных ФФУ прокомментировал трансферную политику украинских клубов

  • 03.03.2017 18:50
  • 291 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Днепр. Мирон Маркевич
© ФК Днепр. Мирон Маркевич

Глава комитета сборных ФФУ Мирон Маркевич поделился мнением о трансферной политике некоторых клубов УПЛ.

«Александрия»:

- Эта команда еще поборется за третью строчку турнирки. Однозначная серьезная потеря - это возвращение в «Динамо» Яремчука. Он был знаковой фигурой в системе тренера Шарана. Но им нужно серьезно работать, ведь они претенденты на еврокубки. И не подобает больше так попадать в конфуз, как в прошлом году. Тем более это деньги, которые в нынешних условиях не считать нельзя.

«Олимпик»:

- Это тренерская команда Романа Санжара. Если учесть все его ресурсы, то игра «Олимпика» мне импонирует. Потери этой зимы тренер компенсировал примерно того же уровня футболистами.

«Ворскла»:

- Там финансовые проблемы серьезные. Они бьют по результату. От них никуда не спрячешься, я и сам это проходил. Просто невероятно трудно в таких условиях выходить каждый день к игрокам и настраивать их на игру... Не завидую Сачко! Если Младен Бартулович идет из УПЛ в низшие лиги Польши, то это показатель.

«Черноморец»:

Нравится футбол «Черноморца»: быстро переходят в атаку, не бьют бездумно мяч вперед. Не думаю, что уход Филимонова и Боровика в «Карпаты» серьезно повлияют на их игру.

«Звезда»:

Так часто меняются тренеры, что трудно оценивать трансферы. Команда с такой ротацией тренеров обречена.

«Сталь»:

Судя по первому матчу с «Олимпиком», команда еще не готова. Леонид Кучук умный и сильный тренер. Но, наверное, ему надо дать время. Усиления - это Артем Шабанов. Он из того поколения молодых защитников, из которых что-то путное может выйти.

«Волынь»:

- Команда есть и это уже хорошо. Серьезно оценивать их работу на рынке - смешно.

«Днепр»:

- Нечего говорить. Долги владелец клуба не отдает. Там проблемы еще трехлетней давности накопились. Сейчас немножко заработали на трансферах Лучкевича и Близниченко. Но они их тратят на сборы, на текущие зарплаты. Насколько я знаю, то Игорь Коломойский не финансирует клуб. Все идет к тому, что «Днепр» повторит судьбу «Металлиста». Жаль Валерия Лучкевича... Я когда-то увидел его один раз на матче дублеров днепровцев и сразу забрал к себе. Меня подкупило его желание играть. Хоть и ошибался, но отрабатывал больше всех. Не сломается ли? Надеюсь...

Источник — Depo.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.