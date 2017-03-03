Мирон МАРКЕВИЧ: «Звезда обречена, Днепр повторит судьбу Металлиста»

Глава комитета сборных ФФУ Мирон Маркевич поделился мнением о трансферной политике некоторых клубов УПЛ.

«Александрия»:

- Эта команда еще поборется за третью строчку турнирки. Однозначная серьезная потеря - это возвращение в «Динамо» Яремчука. Он был знаковой фигурой в системе тренера Шарана. Но им нужно серьезно работать, ведь они претенденты на еврокубки. И не подобает больше так попадать в конфуз, как в прошлом году. Тем более это деньги, которые в нынешних условиях не считать нельзя.

«Олимпик»:

- Это тренерская команда Романа Санжара. Если учесть все его ресурсы, то игра «Олимпика» мне импонирует. Потери этой зимы тренер компенсировал примерно того же уровня футболистами.

«Ворскла»:

- Там финансовые проблемы серьезные. Они бьют по результату. От них никуда не спрячешься, я и сам это проходил. Просто невероятно трудно в таких условиях выходить каждый день к игрокам и настраивать их на игру... Не завидую Сачко! Если Младен Бартулович идет из УПЛ в низшие лиги Польши, то это показатель.

«Черноморец»:

Нравится футбол «Черноморца»: быстро переходят в атаку, не бьют бездумно мяч вперед. Не думаю, что уход Филимонова и Боровика в «Карпаты» серьезно повлияют на их игру.

«Звезда»:

Так часто меняются тренеры, что трудно оценивать трансферы. Команда с такой ротацией тренеров обречена.

«Сталь»:

Судя по первому матчу с «Олимпиком», команда еще не готова. Леонид Кучук умный и сильный тренер. Но, наверное, ему надо дать время. Усиления - это Артем Шабанов. Он из того поколения молодых защитников, из которых что-то путное может выйти.

«Волынь»:

- Команда есть и это уже хорошо. Серьезно оценивать их работу на рынке - смешно.

«Днепр»:

- Нечего говорить. Долги владелец клуба не отдает. Там проблемы еще трехлетней давности накопились. Сейчас немножко заработали на трансферах Лучкевича и Близниченко. Но они их тратят на сборы, на текущие зарплаты. Насколько я знаю, то Игорь Коломойский не финансирует клуб. Все идет к тому, что «Днепр» повторит судьбу «Металлиста». Жаль Валерия Лучкевича... Я когда-то увидел его один раз на матче дублеров днепровцев и сразу забрал к себе. Меня подкупило его желание играть. Хоть и ошибался, но отрабатывал больше всех. Не сломается ли? Надеюсь...