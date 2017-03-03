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НАЧО: «Диабет – это как одноклубник, который всегда со мной»

Защитник «Реала» рассказал, как живет с серьезным недугом

  • 03.03.2017 18:23
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vanitatis.elconfidencial.com. Начо
© vanitatis.elconfidencial.com. Начо

В ноябре защитник «Реала» Начо признался, что с детства болеет диабетом. В этой статье он рассказывает о своих страхах и положительном эффекте, который в итоге оказала болезнь.

- Диагноз «сахарный диабет» мне поставили в 12 лет. К тому моменту я уже два года был «на карандаше» у «Реала», поэтому период был сложным. Помню, как ехал в больницу, хотя должен был находиться на турнире в составе «Реала». Принимавший меня врач-эндокринолог сказал, что мои дни в футболе сочтены.

Концовка той недели была кошмарной. Через три дня я встретился с доктором Рамиресом, который в итоге стал моим эндокринологом, и к которому я по-человечески привязан. Он сказал мне противоположные вещи - мол, о завершении карьеры не может быть и речи. В результате именно этот момент и оказался ключевым, поскольку при моей болезни физические нагрузки крайне важны. С понедельника моя жизнь началась заново.

Конечно, сложности есть, ведь следить за собой нужно в три раза пристальнее, чем обычному человеку, но и у этого момента есть свои плюсы. Необходимо следить за своим питанием и отдыхом, а также постоянно держать при себе все необходимое - инсулин, измеритель сахара и прочее. Это повышает уровень ответственности.

Никаких ограничений у меня нет. Мне повезло, что я могу играть в футбол на высочайшем уровне. Люблю заниматься другими видами спорта, ведь очень важно оставаться в форме. Стараюсь разнообразить физические нагрузки. В отпуске люблю кататься на велосипеде вокруг гор. Занимаюсь дуатлоном, триатлоном. Диабет не мешает мне делать то, что я хочу.

Да, с некоторыми блюдами я должен быть осторожен, но ем я все. Мне повезло, что все под контролем, с личным доктором у меня прекрасные отношения. Как я уже говорил, все это просто делает вас более ответственным, вы больше следите за собой. Знаю, что этот недуг будет со мной до конца жизни - ну, если вдруг не изобретут какое-то лекарство. Это как одноклубник, который всегда со мной.

Источник — УЕФА

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