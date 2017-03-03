Лазарет Баварии окончательно опустел

Под теплым весенним солнцем «баварцы» в пятницу после обеда провели заключительную тренировку перед гостевым матчем с «Кёльном». Карло Анчелотти находился в отличном расположении духа, ведь у него на глазах тренировались все его футболисты без исключения. Лазарет пуст!

«Все игроки готовы», - сказал 57-летний специалист на предматчевой пресс-конференции. Матс Хуммельс, который в среду был заменен в перерыве в целях предосторожности, снова тренировался в общей группе. «У него нет никаких проблем», - сказал Анчелотти.

Вместе со всеми работал и Жером Боатенг, получивший зеленый свет после контрольного обследования. Однако против «Кёльна» и «Арсенала» центральный защитник ещё не сыграет. «Он сможет сыграть против Франкфурта», - заявил Анчелотти. Мануэль Нойер сегодня работал по индивидуальной программе.

Ввиду сложившейся ситуации Анчелотти столкнулся с «проблемой»: «К сожалению, я могу выпустить на поле только 11 человек», - сказал итальянец, у которого теперь появилось очень много вариантов формирования состава.