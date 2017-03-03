Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Лазарет Баварии окончательно опустел

Все игроки мюнхенского клуба здоровы и готовы к матчам

  • 03.03.2017 18:19
  • 126 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Бавария
© ФК Бавария

Под теплым весенним солнцем «баварцы» в пятницу после обеда провели заключительную тренировку перед гостевым матчем с «Кёльном». Карло Анчелотти находился в отличном расположении духа, ведь у него на глазах тренировались все его футболисты без исключения. Лазарет пуст!

«Все игроки готовы», - сказал 57-летний специалист на предматчевой пресс-конференции. Матс Хуммельс, который в среду был заменен в перерыве в целях предосторожности, снова тренировался в общей группе. «У него нет никаких проблем», - сказал Анчелотти.

Вместе со всеми работал и Жером Боатенг, получивший зеленый свет после контрольного обследования. Однако против «Кёльна» и «Арсенала» центральный защитник ещё не сыграет. «Он сможет сыграть против Франкфурта», - заявил Анчелотти. Мануэль Нойер сегодня работал по индивидуальной программе.

Ввиду сложившейся ситуации Анчелотти столкнулся с «проблемой»: «К сожалению, я могу выпустить на поле только 11 человек», - сказал итальянец, у которого теперь появилось очень много вариантов формирования состава.

Источник — ФК Бавария

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.