Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Антонио КОНТЕ: «Со мной все понятно – у меня контракт с Челси»

Наставник «синих» полностью сосредоточен на работе с лондонским клубом

  • 03.03.2017 18:13
  • 371 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Челси. Антонио Конте
© ФК Челси. Антонио Конте

Антонио Конте сообщил, что Эден Азар получил незначительную травму перед матчем с «Вест Хэмом», но будет готов выйти на поле в понедельник.

На предматчевой пресс-конференции Конте спросили о том, есть ли в составе травмированные игроки.

«Ничего серьёзного, — ответил итальянец, — не считая небольшого повреждения у Азара. Он получил ушиб в начале тренировки в среду, но, думаю, там нет ничего серьёзного».

«В плане физической готовности команда находится в хорошей форме, мы хорошо тренируемся».

Один из игроков команды, Виктор Мозес, продлил контракт в начале недели и связал свою судьбу с «Бриджем» до 2021-го года.

Как сказал Конте, нигериец был вознагражден за прекрасную форму, которую он демонстрирует в этом сезоне.

«Во-первых, стоит отметить, что Мозес заслужил новый контракт», — сказал итальянец.

«Он отличный парень, отличный игрок, у него прекрасная техника и желание биться до конца. Он заслужил это».

«Когда я посмотрел на него на предсезонной подготовке, я понял, что этот футболист останется в команде до конца сезона. Я говорил, что надеюсь, что он рад этому, и он сам говорил, что счастлив остатьсся и проявить себя, доказать, что он готов играть за основную команду «Челси». Я очень им доволен, он полностью заслужил контракт, никаких авансов или подарков».

Конте спросили про разговоры в СМИ относительно его собственного будущего.

«Я думаю, со мной все понятно, — сказал он. — У меня контракт с «Челси», мы пытаемся создать что-то важное для клуба, для его настоящего и будущего, и тут все ясно».

Тренер «синих» дал понять, что планирует надолго остаться в клубе.

«Конечно, я рад, — говорит он. — Единственное, что меня расстраивает в этом сезоне, что моей семье меня не хватает. Моя семья находится в Италии, и я работаю над тем, чтобы привезти их сюда, чтобы мы могли быть вместе. Моей семье меня не хватает, это правда».

«Каждый тренер, когда приходит в новый клуб, надеется остаться там надолго, потому что это означает, что ты хорошо работаешь, и у тебя есть возможность улучшать игру своих футболистов, улучшать команду и расти профессионально».

«Полагаю, в этом сезоне мы это и делаем: мы закладываем фундамент успеха в настоящем и, более того, успеха и процветания в будущем».

«Сейчас у «Челси» переходный период. В этом сезоне у нас много игроков, которые уже много чего выиграли тут, и при этом мы обновили команду».

«Для тренера нормально планировать остаться в клубе надолго и добиваться результата, побеждать. Если вы спросите меня, то я надеюсь остаться надолго и работать на благо этого клуба, побеждать и выигрывать трофеи!»

«Я хочу упорно трудиться вместе с игроками, я верю в свою работу, мы должны продолжать в том же духе, постараться сделать что-то важное в этом сезоне. Мы сейчас в хорошем положении, и у нас есть возможность довести дело до победного конца».

Также Азар и Конте сегодня были номинированы на премию месяца в АПЛ: Конте как Лучший тренер февраля, а Азар как Лучший футболист.

Источник — ФК Челси

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.