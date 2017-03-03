Антонио КОНТЕ: «Со мной все понятно – у меня контракт с Челси»

Антонио Конте сообщил, что Эден Азар получил незначительную травму перед матчем с «Вест Хэмом», но будет готов выйти на поле в понедельник.

На предматчевой пресс-конференции Конте спросили о том, есть ли в составе травмированные игроки.

«Ничего серьёзного, — ответил итальянец, — не считая небольшого повреждения у Азара. Он получил ушиб в начале тренировки в среду, но, думаю, там нет ничего серьёзного».

«В плане физической готовности команда находится в хорошей форме, мы хорошо тренируемся».

Один из игроков команды, Виктор Мозес, продлил контракт в начале недели и связал свою судьбу с «Бриджем» до 2021-го года.

Как сказал Конте, нигериец был вознагражден за прекрасную форму, которую он демонстрирует в этом сезоне.

«Во-первых, стоит отметить, что Мозес заслужил новый контракт», — сказал итальянец.

«Он отличный парень, отличный игрок, у него прекрасная техника и желание биться до конца. Он заслужил это».

«Когда я посмотрел на него на предсезонной подготовке, я понял, что этот футболист останется в команде до конца сезона. Я говорил, что надеюсь, что он рад этому, и он сам говорил, что счастлив остатьсся и проявить себя, доказать, что он готов играть за основную команду «Челси». Я очень им доволен, он полностью заслужил контракт, никаких авансов или подарков».

Конте спросили про разговоры в СМИ относительно его собственного будущего.

«Я думаю, со мной все понятно, — сказал он. — У меня контракт с «Челси», мы пытаемся создать что-то важное для клуба, для его настоящего и будущего, и тут все ясно».

Тренер «синих» дал понять, что планирует надолго остаться в клубе.

«Конечно, я рад, — говорит он. — Единственное, что меня расстраивает в этом сезоне, что моей семье меня не хватает. Моя семья находится в Италии, и я работаю над тем, чтобы привезти их сюда, чтобы мы могли быть вместе. Моей семье меня не хватает, это правда».

«Каждый тренер, когда приходит в новый клуб, надеется остаться там надолго, потому что это означает, что ты хорошо работаешь, и у тебя есть возможность улучшать игру своих футболистов, улучшать команду и расти профессионально».

«Полагаю, в этом сезоне мы это и делаем: мы закладываем фундамент успеха в настоящем и, более того, успеха и процветания в будущем».

«Сейчас у «Челси» переходный период. В этом сезоне у нас много игроков, которые уже много чего выиграли тут, и при этом мы обновили команду».

«Для тренера нормально планировать остаться в клубе надолго и добиваться результата, побеждать. Если вы спросите меня, то я надеюсь остаться надолго и работать на благо этого клуба, побеждать и выигрывать трофеи!»

«Я хочу упорно трудиться вместе с игроками, я верю в свою работу, мы должны продолжать в том же духе, постараться сделать что-то важное в этом сезоне. Мы сейчас в хорошем положении, и у нас есть возможность довести дело до победного конца».

Также Азар и Конте сегодня были номинированы на премию месяца в АПЛ: Конте как Лучший тренер февраля, а Азар как Лучший футболист.