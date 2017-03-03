34-летний капитан «Шахтера» Дарио Срна завершил обучение на тренерских курсах в Киеве и получил из рук президента ФФУ Андрея Павелко PRO-диплом УЕФА.
Несмотря на это Срна заявил, что не собирается в ближайшее время завершать карьеру игрока, а диплом получил «на всякий случай».
Источник — Федерация футбола Украины
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