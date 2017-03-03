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Президент ФФУ вручил Дарио Срне PRO-диплом УЕФА

Тем не менее, капитан «Шахтера» не планирует завершать карьеру игрока

  • 03.03.2017 17:50
  • 642 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер. Дарио Срна
© ФК Шахтер. Дарио Срна

34-летний капитан «Шахтера» Дарио Срна завершил обучение на тренерских курсах в Киеве и получил из рук президента ФФУ Андрея Павелко PRO-диплом УЕФА.

Несмотря на это Срна заявил, что не собирается в ближайшее время завершать карьеру игрока, а диплом получил «на всякий случай».

Источник — Федерация футбола Украины

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Комментарии
    Володимир Ляшенко
      Володимир Ляшенко, 03.03.2017 18:44
    +1
    Як варіант після закінчення кар'єри - тренер Шахтаря. Спочатку молодіжки, а в разі прогресу - і головної команди.
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