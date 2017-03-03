Олимпик примет Ворсклу в Полтаве

Как стало известно, игра 21-го тура Лиги Пари-Матч, которая в календаре обозначена как выездной матч «Ворсклы» с донецким «Олимпиком», превратится для полтавчан в домашний поединок. Вернее, дончане, вынужденные в виду неспокойной обстановки на Донбассе искать уют в других регионах, решили просто арендовать главную полтавскую футбольную арену для этой встречи. Естественно, все организационные расходы возьмут на себя руководители «Олимпика». Полтавский же болельщик получит шанс увидеть на одну официальную игру больше. Таким образом, ворскляне три тура подряд сыграют на родном стадионе.
Игра «Ворскла» - «Олимпик» состоится 11 марта в 14:00.
Источник — ФК Ворскла
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