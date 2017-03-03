Агент Зозули: «Вариантов у Романа вообще никаких нет»

Мадридский клуб «Райо Вальекано» согласен исполнять все финансовые условия для украинского форварда Романа Зозули на протяжении шести месяцев – именно столько должно было длиться арендное соглашении футболиста. «Райо Вальекано» не настаивает, чтобы игрок тренировался с командой.
Но главная цель Зозули – получение игровой практики. Роман рассматривает варианты из США, где трансферное окно открыто в течение всего марта.
«До понедельника должно решиться много вопросов как со стороны «Бетиса», так и со стороны «Райо Вальекано». Уже известно, что в «Райо Вальекано» Зозуля играть не будет. В «Бетис» он всегда может вернуться для тренировок, но, к сожалению, играть не сможет.
Мы работаем, чтобы найти Зозуле другую команду. Уже есть разрешение ФИФА на заявку Романа за четвертую команду в сезоне (без специального разрешения игрок может быть заявлен максимум за три команды по ходу сезона – прим. Sport.ua).
Но вариантов на данный момент вообще никаких нет. Рассматриваем чемпионаты, где трансферные окна еще открыты.
Зозуля сейчас не тренируется, он в «Севилье» с семьей отдыхает до понедельника», – рассказал агент игрока Владимир Кузьменко.
Источник — ТК Футбол
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