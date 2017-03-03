Эден Азар получил травму на тренировке

Антонио Конте сообщил, что Эден Азар получил незначительную травму перед матчем с «Вест Хэмом», но будет готов выйти на поле в понедельник.
На предматчевой пресс-конференции Конте спросили о том, есть ли в составе травмированные игроки.
«Ничего серьёзного, — ответил итальянец, — не считая небольшого повреждения у Азара. Он получил ушиб в дебюте тренировки в среду, но, думаю, там нет ничего серьёзного».
«В плане физической готовности команда находится в хорошей форме, мы хорошо тренируемся».
Также Азар и Конте сегодня был номинированы на премию месяца в АПЛ.
Источник — ФК Челси
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