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Эден Азар получил травму на тренировке

Тем не менее, футболист сможет принять участие в матче с «Вест Хэмом»

  • 03.03.2017 17:07
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ФК Челси. Эден Азар
© ФК Челси. Эден Азар

Антонио Конте сообщил, что Эден Азар получил незначительную травму перед матчем с «Вест Хэмом», но будет готов выйти на поле в понедельник.

На предматчевой пресс-конференции Конте спросили о том, есть ли в составе травмированные игроки.

«Ничего серьёзного, — ответил итальянец, — не считая небольшого повреждения у Азара. Он получил ушиб в дебюте тренировки в среду, но, думаю, там нет ничего серьёзного».

«В плане физической готовности команда находится в хорошей форме, мы хорошо тренируемся».

Также Азар и Конте сегодня был номинированы на премию месяца в АПЛ.

Источник — ФК Челси

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