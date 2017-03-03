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Черноморец U-21 разгромил Днепр

Гости отправили в ворота хозяев три безответных мяча

  • 03.03.2017 16:56
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ФК Черноморец
© ФК Черноморец

Первый тайм прошел во взаимных атаках, но почти без опасных моментов. Был опасный проход слева Хучбарова на 10-й минуте («моряков» выручил Смородин) и «выстрел» Попова без обработки с линии штрафной площадки (мяч пролетел над перекладиной).

После перерыва «Черноморец» заиграл активнее. Но закономерный успех пришел лишь на 73-й минуте. После четкой и быстрой комбинации на левом фланге Вареник неотразимо пробил по цели метров с 15-ти — 1:0. Буквально тут же днепряне едва не отыгрались: Вакулко наносил удар головой с близкого расстояния, но вратарь сумел дотянуться до мяча кончиками пальцев. Второй гол забил Калитов блестящим ударом со «стандарта» от боковой линии в ближнюю «девятку» — 2:0. Итоговый результат установил Плохотнюк, довершивший начатое Поповым и Соколовым — 3:0.

Эта победа позволила «Черноморцу» обойти «Днепр» в турнирной таблице чемпионата молодежных составов.

«Днепр» U-21 — «Черноморец» U-21 — 0:3
Голы: Вареник (73), Калитов (82), Плохотнюк (84)

«Черноморец»: Смородин, Щетинин, Гадрани, Веремеев (Бабогло, 56), Соколов, Калитов (капитан), Попов, Гладченко, Чернышев (Вареник, 46), Переверза (Плохотнюк, 71), Студиникин (Семенив, 46).
«Днепр»: Баштаненко, Войтиховский (Михайленко, 76), Сафронов, Ильин, Вергун (капитан) (Будняк, 69), Сухар, Вакулко, Палюх, Хучбаров (Гоменко, 60), Киричук, Костышин (Супряга, 46).
Предупреждены: Веремеев (21) — Киричук (81)

Источник — ФК Черноморец

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