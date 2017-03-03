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Петр КОВАЛЬЧУК: «Живу на курорте, а мне еще и зарплату платят»

Украинский футболист осваивается в чемпионате Мальдив

  • 03.03.2017 15:44
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ФК Слуцк. Петр Ковальчук
© ФК Слуцк. Петр Ковальчук

За спиною Петра Ковальчука 98 матчів в українській прем’єр-лізі. Він виступав за «Чорноморець», «Кривбас», першоліговий ФК «Львів». Останні два роки він грав за найсильніший клуб Таджикистану, аж враз...

Петро Ковальчук підписує контракт з клубом «Club Green Streets», який виступає у чемпіонаті... Мальдів. До цієї країни усі наші футболісти літають відпочивати, а Петро Ковальчук поїхав туди грати у футбол. Футболіст розповів читачам, що собою представляє чемпіонат цієї екзотичної країни.

- Як ви потрапили у цей чемпіонат?
- Та я спочатку думав, що це взагалі жарт. Зателефонував знайомий і каже, що мене запрошують грати на Мальдіви. Я посміявся і так само жартома сказав, що поїду. Думав, на цьому все, аж тут мені приходить квиток на літак на Малі і готовий контракт. Я все проаналізував і вирішив спробувати.

- Як вони на вас вийшли і чому саме на вас?
- За європейськими чемпіонатами там не слідкують взагалі. Для них взірець - це чемпіонат Азії. А я два останні роки виступав у Таджикистані і ми грали у фіналі Азія Кап - а це аналог нашої Ліги Європи. От вони мене в цьому фіналі і помітили.

- У яку команду ви потрапили і що собою представляє чемпіонат Мальдів?
- Моя команда нова, їй лише два роки. За цей час вона вийшла з другої ліги у першу і тепер дебютувала у вищій лізі. В елітному чемпіонаті Мальдів грають вісім команд. В кінці чемпіонату шість перших команд залишається у вищій лізі, сьома грає перехідні матчі і восьма вилітає до першої ліги.

У місті Малі є два тренувальні поля на яких всі ці команди тренуються. Кожна має свій обумовлений час. А всі матчі чемпіонату відбувається на одному центральному стадіоні столиці. На ньому справжній газон і два матчі граються у суботу, а два у
неділю.  Наша команда не фаворит і на нас прийшло 2 тисячі уболівальників. На лідерів ходить значно більше.

- Як газон витримує таке навантаження?
- А що з ним станеться. Тут погода чудова: удень плюс 30-35, вночі - плюс 25. І так постійно. Травичку підлили, постригли і все гаразд.

- Які умови клуб запропонував особисто вам?
- (Сміється). Мене безкоштовно привезли на всесвітньовідомий курорт, безкоштовно поселили, дають гроші на харчування і за це все ще й платять зарплату. Як на мене - це чудово! Столиця Мальдівів - Малі - дуже гучна і запилена. Тож клуб винайняв мені житло на острові -- це лише 10 хвилин на катері. Живу на пляжі Індійського океану. Краса невимовна: пальми, банани всюди ростуть, кокоси... І найголовніше, що цей острів не для туристів, а лише для місцевого населення. Це, так би мовити, спальний район. Тут дуже спокійно.

Живу в одній квартирі з японцем, він вже другий рік грає в цьому чемпіонаті і його все влаштовує. Щоправда ні він мене, ні я його практично не розуміємо. Спілкуємось за допомогою гугл-перекладача (усміхається).

- Що найнезвичніше для європейця у цьому чемпіонаті?
- Це мусульманська країна і якщо о 18-й годині в нас триває тренування, а в цей час мула починає молитися, всі зупиняються. Ми просто стоїмо на полі і чекаємо завершення молитви. Також тут незвична їжа - дуже багато перцю та інших спецій. Тож я мушу просити, щоб мені так багато цього не сипали. Ціни? Тут трішки дорожче, ніж в Україні, зате морепродукти дешеві.

За п’ять доларів мені дають два кілограми свіженького і вже порізаного на стейки тунця. Тут це сама ходова риба і неймовірно смачна. А ще мене вразили їхні гроші - руфії. Ці банкноти виготовлені з такого матеріалу, який не рветься і не тоне. Ну і найбільше здивування - тут для місцевих мешканців взагалі не продають спиртне. Його немає ні в магазинах, ні в кафе чи ресторанах. В готелях для туристів, звісно ж є, а для місцевого населення немає. Твереза нація.

Загалом я ж лише приїхав, тому більше вражень буде пізніше (усміхається). Я підписав з клубом контракт на один рік. Невдовзі сюди приїде моя дружина з дитиною, тому мені гріх нарікати на таке продовження кар’єри.

Источник — ПлюсСпорт

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