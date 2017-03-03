Александар ПАНТИЧ: «Для меня честь стать частью великого клуба Динамо»

У першому матчі весняної частини чемпіонату України у складі «Динамо» вперше зіграв Александар Пантич.

Гра проти «Олімпійка» може стати дебютною для 24-річного захисника на «Олімпійському. Упродовж своєї карєри Пантич виступав за сербські клуби «Рад» та «Црвєна Звєзда», іспанські «Вільярреал», «Кордоба», «Ейбар» та «Алавес», викликався до національної збірної Сербії. Основна позиція Пантича на полі – центральний захисник.

- Для мене честь стати частиною великого клубу «Динамо». До цього виступав в Іспанії, але приїхавши сюди, переконався, наскільки серйозні амбіції «Динамо». Хочу допомогти своєму новому клубу грати в Лізі чемпіонів та завойовувати нові трофеї.

- У якому настрої підходите до дебюту перед київським глядачем?

- Після проведення тренувальних зборів повернулися до Києва, перемогли у першому матчі чемпіонату. Настрій у всіх піднесений, на дворі весна, є величезне бажання грати в футбол та приносити користь клубу. Звичайно, дещо хвилююся перед першою грою на такому легендарному стадіоні. Але це хвилювання мине після стартового свистка, для футболу це нормально. Маємо показати свій рівень гри і перемогти. Іншого результату від нас не очікують.

- Поділиться враженнями щодо матчу з «Зорею», рівень чемпіонату, атмосферу на стадіоні?

- Умови для гри були нелегкими, йшов сніг із дощем, поле було в поганому стані. На самому початку пропустили нелогічний мяч, але швидко змогли перебудуватися та вийти вперед. Дуже непроста перемога проти принципового суперника, який хоче нас наздогнати в турнірній таблиці.

- Інші колишні динамівці, представники балканських країн – Леко, Нінкович, Гавранчич, почали розмовляти нашою мовою вже за два-три місяці після переїзду до Києва. Коли вас почуємо без перекладача?

- Справді, наші мови дуже схожі. Пройшов місяць, я повністю розумію про що люди говорять навколо, але сам вступати в розмову без перекладача поки не наважуюсь. Не хочу, аби неправильно зрозуміли. Вважаю, мені знадобиться не набагато більше часу, ніж іншим гравцям із Сербії чи Хорватії.