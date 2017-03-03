Дебют Гончаренко в ЦСКА против Зенита, выездное испытание для Спартака

Битва двух титанов

Российский футбол только выходит из зимней спячки, а болельщиков уже на самом старте второй части сезона ожидает супербитва двух грандов ЦСКА и «Зенита». Обе команды преследуют идущего к чемпионству «Спартака», поэтому значимость победы для питерской и московской команды в отчетной встрече сложно переоценить. Этот поединок однозначно один из самых многообещающих (но далеко не решающий в чемпионской гонке) в оставшихся матчах сезона в Премьер-лиге.

По сообщениям российских СМИ игра с ЦСКА может стать последней для Мирчи Луческу на должности главного тренера «Зенита». Некоторые футболисты «сине-бело-голубых» якобы недовольны тренировочным процессом команды. В независимости от того, насколько эта информация соответствует действительности, позиции румынского специалиста в Санкт-Петербурге уже не настолько твердые, как ранее. Особенно после недавнего вылета из Лиги Европы (питерцы по сумме двух матчей уступили «Андерлехту»). Теперь «Зенит» сконцентрирует все свои силы и внимание на чемпионате, где команда Мирчи Луческу сохраняет неплохие шансы в борьбе за чемпионство.

Для Виктора Гончаренко предстоящий матч с «Зенитом» будет дебютным в качестве наставника ЦСКА. До работы главным тренером «армейцев» белорусский специалист уже работал в ЦСКА в минувшем сезоне, когда входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого. Если судить по результатам на сборах, можно сделать вывод, что действующий чемпион неплохо подготовился к весенней части сезона. Сложно сказать в какой форме сейчас находятся «красно-синие», только ближайшие матчи московской команды покажут общую картину всего: и качества игры, и по силам ли ЦСКА с новым наставником защитить титул чемпиона России.

Любопытно, что «армейцы» не побеждают «Зенит» в семи последних поединках (5 поражений и 2 ничьи) во всех турнирах. А в родных стенах ЦСКА не побеждает принципиального соперника с 2014 года, с момента последней победы со счетом 2:0.

ЦСКА – «Зенит»

4 марта, 15:30. Москва, «Арена ЦСКА»

Арбитр: Александр Егоров

Котировки БК «Олимп»

П1 - 2.82 Х - 3.19 П2 - 2.62

Ориентировочные составы:

ЦСКА: Акинфеев – Игнашевич, В. Березуцкий, Васин – Набабкин, Головин, Натхо, Дзагоев, Тошич – Ионов – Чалов

«Зенит»: Лодыгин – Анюков, Кришито, Нету, Жирков – Маурисио, Гарсия – Кокорин, Жулиано, Данни – Дзюба

Не сыграет: Еременко (дисквалификация)

Непростой визит «Спартака» в Краснодар

Еще один матч из числа центральных в 18-м туре состоится в Краснодаре, где команда Игоря Шалимова примет текущего лидера «Спартак». В отличие от московской команды «быки» уже провели в этом году сразу три официальных матча. Если в Лиге Европы «Краснодар» по сумме двух матчей сумел пройти грозный «Фенербахче», то в четвертьфинале кубка России подопечные Игоря Шалимова неожиданно уступили в серии пенальти «Уралу». И это притом, что «Краснодар» вел по ходу встречи 3:0.

Видно, что «черные буйволы» только вкатываются в сезон, поэтому говорить об их оптимальном состоянии на данный момент не приходится. Тем не менее, уверен, что «Краснодар», проигравший в этом сезоне всего одну домашнюю игру в Премьер-лиге, даст серьезный бой «Спартаку».

Команда Массимо Карреры плодотворно поработала на сборах. Большие надежды в Москве связывают с приходом Луиса Адриано. Экс-бразилец «Шахтера», так и не сумевший раскрыться в «Милане», выделялся уже на сборах, став лучшим бомбардиром московской команды, забив пять мячей в пяти контрольных встречах. Если 29-летний Адриано так продолжит забивать и в официальных матчах нынешней весной, можно будет утверждать, что «Спартак» приобрел, наконец, забивного центрфорварда.

Многих интересует вопрос, как «красно-белые» проведут вторую часть сезона и смогут ли удержать то преимущество над прямыми конкурентами, которое имеют на данный момент? В любом случае, «Спартак» был, есть и остается одним из главных претендентов на чемпионство, а чего ждать от народной команды, думаю, покажут уже ближайшие официальные поединки. Пока же что-то преждевременно говорить на сей счет.

«Краснодар» - «Спартак»

5 марта, 15:30. Краснодар, «Краснодар»

Арбитр: Владислав Безбородов

Котировки БК «Олимп»

П1 - 2.45 Х - 3.22 П2 - 3.02

Ориентировочные составы:

«Краснодар»: Крицюк – Шишкин, Налдо, Гранквист, Торбинский – Каборе, Газинский – Лаборде, Подберезкин, Клаэссон – Смолов

«Спартак»: Ребров – Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров – Фернандо, Глушаков – Самедов, Попов, Зобнин – Адриано

Не сыграют: Калешин, Петров, Измайлов (все травмированы) – Промес, Маурисио (оба дисквалифицированы)

Новый «Анжи» и сверх амбициозный «Рубин»

Самые большие изменения в зимнее межсезонье среди всех команд Премьер-лиги, безусловно, произошли в «Анжи». Во-первых, у махачкалинской команды поменялся главный тренер. Вместо Павла Врбы на тренерский мостик «орлов» пришел Александр Григорян, тренировавший ранее в основном команды из низшего дивизиона.

Также пополнили состав «Анжи» более двух десятков новичков. Есть среди них и украинцы – Филипп Будковский продлил арендное соглашение, а Максим Белый подписал контракт на полтора года. Сложно сказать возьмет ли команда Александра Григоряна качеством, а не количеством, но учитывая серьезную кадровую работу прошедшей зимой, очевидно, что в Махачкале ждут высоких результатов.

Высоких результатов ждут и в Казане от «Рубина». Первую часть сезона команда Хавьера Грасии провела слабенько. От казанцев ждали явно большего. В какой-то степени можно уповать на медленную раскачку и дебютный сезон испанского специалиста в России. Но у Грасии было целых три месяца зимы, за которые он должен был узнать команду еще больше.

Поэтому если весной «Рубин» не улучшит результаты (а 2017-й год начался оптимистично, с минимальной победы над «Сибирью» в кубковой встрече), испанец не оправдает надежд, и актуально будет говорить о его отставке по ходу второй части сезона или по ее окончании. С таким сильным составом грех не бороться за еврокубковые позиции.

«Анжи» - «Рубин»

6 марта, 18:30. Махачкала, «Анжи-Арена»

Арбитр: Алексей Еськов

Котировки БК «Олимп»

П1 - 3 Х - 3.04 П2 - 2.58

Ориентировочные составы:

«Анжи»: Юрченко – Паршивлюк, Фибель, Жиров, Мусалов – Брызгалов, Эззатоллахи – Хубулов, Кацаев, Яковлев – Асильдаров

«Рубин»: Рыжиков – Санчес, Бурлак, Самбрано, Устинов – Жемалетдинов, М’Вила, Камболов, Ткачук – Канунников, Жонатас

Не сыграют: Браун Форбс (травма) – Рочина (травма), Набиуллин (дисквалификация)

Все матчи 18-го тура:

Владимир БАНДЕРА