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В Кубке регионов Ингулец сыграет против Стамбула, Загреба и Лиссабона

Матчи турнира пройдут с 1-го по 9-е июля

  • 03.03.2017 15:08
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У столиці Туреччини відбулося жеребкування фінальної стадії Кубка регіонів УЄФА-2017. Господар турніру «Стамбул» на груповому етапі зіграє з українським «Інгульцем» (Кіровоградська область).

Група A

«Стамбул» (Туреччина)
«Інгулець» (Україна)
«Загреб» (Хорватія)
«Лісабон» (Португалія)

Група B

«Кастілья-і-Леон» (Іспанія)
«Оломоуцький край» (Чехія)
«Регіон-2» (Ірландія)
«Південний округ» (Росія)

Фінальний турнір за участю кращих аматорських команд Європи пройде з 1 по 9 липня. «Темною конячкою» змагань можна назвати «Загреб», який в кваліфікації забивав в середньому чотири голи за гру.

«Стамбул» пробився у фінальний турнір, не пропустивши у відборі жодного гола. Господарі в групі А, крім «Загреба», зіграють з українським «Інгульцем», який переміг у всіх кваліфікаційних матчах, і «Лісабоном».

Чемпіон 2009 року «Кастілья-і-Леон» потрапив в групу В, де його чекають непрості матчі з «Оломоуцький краєм» (Чехія буде представлена у фінальному турнірі в шостий раз за десять розіграшів) і «Південним округом» з Росії. Четвертим учасником групи В став «Регіон-2» з Ірландії, в рядах якого виступають кілька футболістів, які виграли турнір в 2015-му в складі «Східного регіону».

У фіналі 9 липня зіграють переможці груп.

Источник — Федерация футбола Украины

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