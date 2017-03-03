В Кубке регионов Ингулец сыграет против Стамбула, Загреба и Лиссабона

У столиці Туреччини відбулося жеребкування фінальної стадії Кубка регіонів УЄФА-2017. Господар турніру «Стамбул» на груповому етапі зіграє з українським «Інгульцем» (Кіровоградська область).



Група A



«Стамбул» (Туреччина)

«Інгулець» (Україна)

«Загреб» (Хорватія)

«Лісабон» (Португалія)



Група B



«Кастілья-і-Леон» (Іспанія)

«Оломоуцький край» (Чехія)

«Регіон-2» (Ірландія)

«Південний округ» (Росія)



Фінальний турнір за участю кращих аматорських команд Європи пройде з 1 по 9 липня. «Темною конячкою» змагань можна назвати «Загреб», який в кваліфікації забивав в середньому чотири голи за гру.



«Стамбул» пробився у фінальний турнір, не пропустивши у відборі жодного гола. Господарі в групі А, крім «Загреба», зіграють з українським «Інгульцем», який переміг у всіх кваліфікаційних матчах, і «Лісабоном».



Чемпіон 2009 року «Кастілья-і-Леон» потрапив в групу В, де його чекають непрості матчі з «Оломоуцький краєм» (Чехія буде представлена у фінальному турнірі в шостий раз за десять розіграшів) і «Південним округом» з Росії. Четвертим учасником групи В став «Регіон-2» з Ірландії, в рядах якого виступають кілька футболістів, які виграли турнір в 2015-му в складі «Східного регіону».



У фіналі 9 липня зіграють переможці груп.